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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4036403740384039
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 12:56

  pesikot написав:А вы себе 45 тысяч тонн угля представляете в размерах и объёме ? И где их хранить ?

например только на складах Запорожской ТЭС как правило находится в 3 раза больше угля и никто эту цифру гиганской не считает...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 13:19

Re: волки

В конечном итоге в Гааге за неимением реальных доказательств российского военного присутствия могут судить не Россию, а Украину. Об этом в комментарии InfoResist рассказал экс-руководитель Главного следственного управления СБУ Василий Вовк.
«Наши постоянные декларации, красивые заявления, красивые вывески, пение гимна на балконе ОБСЕ. Мы толком ничего не доказали ни ОБСЕ, ни ООН, ни Европе, ни миру. Помните, когда мы отвезли в Гаагу два мешка материалов вмешательства России в дела на Донбассе относительно присутствия войск России. Мешки не возят, возят подшитые, пронумерованные, квалифицированные материалы, которые составляют доказательную базу. Россия тоже в Гаагу отвезла очень много материалов, но не в мешках, а подшитые, квалифицированные, с четким указанием, что украинская политическая военная власть совершает преступления на Донбассе, в том числе убийство мирных людей», — говорит он.
«Мы дождёмся того, что в Гааге будут судить не россиян, а нас. Если будем так работать. Нет системной работы относительно присутствия россиян там. Нет уголовного производства, в котором было бы чётко всё зафиксировано. И материалы относительно уголовного производства уже законченного давно, выделенного из материалов, потому что продолжается присутствие России на Донбассе, переданные в Гаагу, уже переданные после судебного решения. Необходимо судебное решение, необходимо решение следователей», — пояснил Вовк.
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 13:21

Re: Sofia Kotler

Половина сотрудников СБУ работают на Россию, поэтому я не удивлюсь , если это случится.Вы намеренно отпускаете русских пленных солдат, чтоб не возможно было доказать.А при этом своих садите.Но все в мире это знают, скрыть не удастся.
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 14:04

  Faceless написав:
pesikot написав:Kudrjavuy
А вы себе 45 тысяч тонн угля представляете в размерах и объёме ?

650-1000 вагонов

Вам в статье указана фотка.
Это называется открытый угольный склад.
45.т.т. - это месячная добычь - это не много.
Шахта миллионник в сутки выдает от 3х тысяч тон "угля" + "горную массу".
Страшнее будет когда пойдут дожди и эта куча тупо начнёт гореть.
После фабрики там останется тыс 10 концентрата, тыс 25-30 отсева(для ТЕЦ).

Я так понимаю, что Вы реально не представляете о какой промышленности и экономике идёт речь :oops: тупо, не воспринимаете - у Вас просто напросто в голове это не состоянии уместиться.
- А я, дурачок, распинаюсь. :mrgreen:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 14:06

  sal написав:Половина сотрудников СБУ работают на Россию, поэтому я не удивлюсь , если это случится.Вы намеренно отпускаете русских пленных солдат, чтоб не возможно было доказать.А при этом своих садите.Но все в мире это знают, скрыть не удастся.

На жаль и такое есть.
Бизнес - один только бизнес.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 15:09

  sal написав:Половина сотрудников СБУ работают на Россию, поэтому я не удивлюсь , если это случится.Вы намеренно отпускаете русских пленных солдат, чтоб не возможно было доказать.А при этом своих садите.Но все в мире это знают, скрыть не удастся.

а вторая половина на американцев? :mrgreen:
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 16:17

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  19yuriy91 написав:очень близко знаком с молод.человеком в 15г пошедшим работать в министерство далеко не последним человеком,его туда взял другой, ушедший из бизнеса на волне оптимизма перестроить страну в кабмин, но в другую отрасль.
через некоторое время мой знакомый разочаровался ушёл в частную фирму.
кстати,министр предлагал ему сначала оставаться, а потом приглашал в бизнес жены, но он отказался.

так шо идут(шли) туда люди способные и с хорошими намерениями...


на высокие должность с целью изменить - это все-таки чуть другое. здесь нужно иметь определенную финансовую подушку, если зарплата на месте будет меньше, чем раньше. плюс крепкие нервы, ибо когда делаешь людям лучше, нужно кого-то отогнать от корыта. а эти кто-то могут и будут серьезно грызться за свой источник дохода. и до кучи тебя еще люди будут материть просто потому что ты чиновник (не даешь жить простому человеку) и потому что дохрена получаешь (неважно что в бизнесе ты получал больше, для простого человека и это дохрена. вот попробуй проживи на минималку).
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 20:42

  Kudrjavuy написав:Вам в статье указана фотка.
Это называется открытый угольный склад.
45.т.т. - это месячная добычь - это не много.
Шахта миллионник в сутки выдает от 3х тысяч тон "угля" + "горную массу".
Страшнее будет когда пойдут дожди и эта куча тупо начнёт гореть.
После фабрики там останется тыс 10 концентрата, тыс 25-30 отсева(для ТЕЦ).

Я так понимаю, что Вы реально не представляете о какой промышленности и экономике идёт речь :oops: тупо, не воспринимаете - у Вас просто напросто в голове это не состоянии уместиться.
- А я, дурачок, распинаюсь. :mrgreen:

так 45 тысяч тонн - это месячная добыч или место, где можно хранить эти 45 тысяч тонн ? вы уж определитесь.
То есть, вы и есть тот профсоюзный горлопан, которому важно горлопанить. А других объявлять тупыми
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 21:30

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Ще до того Лисянський, з посиланням на Східну правозахисну групу (засновником якої він є), висловив свою версію, чому працівники шахт не отримують грошей. Виявляється, на шахтах Луганської області зберігаються десятки тисяч тонн вугілля, які не знаходять збуту.


было бы интересно услышать другую точку зрения. ибо после недорогеньких лещенков и михомайданов вкупе с пробегающими на форуме свинособаками к любой зраде относишься с подозрением. но работникам в любом случае респект что не машут молча кайлом, а пытаются привлечь внимание к проблеме.
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 21:36

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  justit написав:Хотя экзамен на держслужбовця низшего звена с требованием знания Законов на память сразу отбивает желание ))
/

у них там организация работы вообще отпад. создал документ, начальник завизировал. заверил у юристов. заверил у еще каких-то местных сидоров. поехал в одну инстанцию, получил визу. поехал в другую - сказали исправить страницы Х и У. приехал, все начинаешь сначала.
это все делается по другому. более того, часть сотрудников можно уволить, они не нужны. но если реорганизация, то верхушка потеряет надбавки и премии - а они в разы больше чем голый оклад. поэтому будут защищать текущий порядок любой ценой.
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