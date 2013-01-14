Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Главный месседж Тимошенко – изменение переговорного формата по Донбассу и включение в него темы Крыма. Политик предлагает политико-дипломатический формат Будапешт +. В этот формат помимо Украины должны войти США, Великобритания, Россия, Франция, Германия, Китай и верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Тимошенко считает, что Украина должна отдельно предложить Китаю присоединиться к диалогу о восстановлении территориальной целостности страны.
Почему именно Китай? Почему не Индию или Австралию, к примеру?
Политик считает, что вопрос введения миротворческой миссии ООН в Донбассе находится под большим вопросом: "Ситуация в ООН относительно решения по миротворцам для Украины выглядит просто абсурдно. Чтобы наказать агрессора, необходимо получить согласие самого агрессора". По ее мнению, Украина должна инициировать реформу не только права вето в Совбезе ООН, но и реформу Организации в целом.
А еще построить животноводство(зачеркнуто) мир во всем мире!
Тимошенко хочет создать международный фонд восстановления и развития Донбасса, который должен будет помочь создать рабочие места и модернизировать экономику. Как будет работать данный фонд и за счет каких средств будет наполняться, она не уточнила.
Но кроме благоглупостей есть еще интересное:
Тимошенко выступает за всеукраинский референдум по вопросу вступления Украины в НАТО. Также Тимошенко выступает за усиление санкций против России. Экс-премьер считает, что Россия должна компенсировать убытки, нанесенные украинским гражданам и бизнесу. В контексте восстановления суверенитета на востоке Тимошенко заявила, что не допустит общей амнистии боевиков, особого статуса Донбасса и федерализации страны.
Ну посмотрим.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
То, что она за НАТО и ЕС - слышал и раньше. Но, как и у всех наших политиков - никаких конкретных путей реализации не очерчено.
Все наши политики могут говорить про НАТО и ЕС все что угодно, это всего лишь метод привлечения определенных слоев электората, нас туда никто не собирается принимать, даже перспективу не хотят озвучивать.