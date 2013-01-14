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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4037403840394040
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 23:50

юлечка озвучила свои мысли

https://www.liga.net/politics/articles/stsenariy-timoshenko-chto-ona-sdelaet-esli-stanet-prezidentom

Главный месседж Тимошенко – изменение переговорного формата по Донбассу и включение в него темы Крыма. Политик предлагает политико-дипломатический формат Будапешт +. В этот формат помимо Украины должны войти США, Великобритания, Россия, Франция, Германия, Китай и верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам
Тимошенко считает, что Украина должна отдельно предложить Китаю присоединиться к диалогу о восстановлении территориальной целостности страны.


Почему именно Китай? Почему не Индию или Австралию, к примеру?

Политик считает, что вопрос введения миротворческой миссии ООН в Донбассе находится под большим вопросом: "Ситуация в ООН относительно решения по миротворцам для Украины выглядит просто абсурдно. Чтобы наказать агрессора, необходимо получить согласие самого агрессора". По ее мнению, Украина должна инициировать реформу не только права вето в Совбезе ООН, но и реформу Организации в целом.


А еще построить животноводство(зачеркнуто) мир во всем мире!

Тимошенко хочет создать международный фонд восстановления и развития Донбасса, который должен будет помочь создать рабочие места и модернизировать экономику. Как будет работать данный фонд и за счет каких средств будет наполняться, она не уточнила.


Но кроме благоглупостей есть еще интересное:

Тимошенко выступает за всеукраинский референдум по вопросу вступления Украины в НАТО.
Также Тимошенко выступает за усиление санкций против России.
Экс-премьер считает, что Россия должна компенсировать убытки, нанесенные украинским гражданам и бизнесу.
В контексте восстановления суверенитета на востоке Тимошенко заявила, что не допустит общей амнистии боевиков, особого статуса Донбасса и федерализации страны.


Ну посмотрим.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 23:53

  Sommer написав:Почему именно Китай? Почему не Индию или Австралию, к примеру?


Потому что у Китая есть Тайвань.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 00:34

  Sommer написав: Ну посмотрим.

То, что она за НАТО и ЕС - слышал и раньше.
Но, как и у всех наших политиков - никаких конкретных путей реализации не очерчено.
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 00:49

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Starikan написав:
  Sommer написав: Ну посмотрим.

То, что она за НАТО и ЕС - слышал и раньше.
Но, как и у всех наших политиков - никаких конкретных путей реализации не очерчено.
Все наши политики могут говорить про НАТО и ЕС все что угодно, это всего лишь метод привлечения определенных слоев электората, нас туда никто не собирается принимать, даже перспективу не хотят озвучивать.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 07:33

  freeze написав:
  Sommer написав:Почему именно Китай? Почему не Индию или Австралию, к примеру?


Потому что у Китая есть Тайвань.

:shock:
Всего лишь по причине того, что у вышеперечисленных стран есть деньги(в виде собственного производства) которые они активно вкладывают в международные проекты.

Для людей попроще это звучит так:
Шахты, энергетику - китайцам немцам.
Металлургию - Китайцам,
Химию - немцам
Машиностроение немцам, китайцам, англичанам, харцизякам.
С/Х - здесь заинтересованы все, кроме украинцев.
И так далее.
[b]Все вопросы давно просчитаны.[/b]

В данном случае Ю,В,Т, - "правильно выставляет на продажу" экономику оккупированной части.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 31 жов, 2018 07:46, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 07:36

  freeze написав:
Starikan написав:
  Sommer написав: Ну посмотрим.

То, что она за НАТО и ЕС - слышал и раньше.
Но, как и у всех наших политиков - никаких конкретных путей реализации не очерчено.
Все наши политики могут говорить про НАТО и ЕС все что угодно, это всего лишь метод привлечения определенных слоев электората, нас туда никто не собирается принимать, даже перспективу не хотят озвучивать.

У НАТО - существует "Базовый Закон":
Принимают страну, у "которой нет территориальных споров."

Отсюда звучит 2 варианта:
1. Отказ от Крыма и Донбасса (убъют свои, и в "Савченко" будет 20% страны)
2. Освобождение Крыма и Донбасса, (хозяева не велят)

а только за тем перспектива членства в НАТО.
Ответьте пожалуйста на вопрос:
Какой путь предлагает ЮВТ -
1. Финский
2. Японский
3. Киргизский
4. Азербайджанский
5. Грузинский
.... ?
И с какой целью форсировали усиление МВД?
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 31 жов, 2018 08:31, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 08:16

  detroytred написав:Желание учиться в обществе не с потолка берётся.
Точно также, как пропадает желание учиться не просто так, а по определённым причинам.

:D
Новость одной строкой:
http://kontrakty.ua/article/126694
В Киеве мошенник создал фальшивое отделение банка
Преступник украл $120 тысяч и сбежал. В Киеве оперативниками полиции был задержан подозреваемый, завладевший незаконным путем средствами на сумму $120 тыс.


Человек "выучился" и ... создал копию "банковско-финансовой системы Украины", правда оказался скромнее :D , после 120т. $, сбежал.(словно по О.Генри :D )
Как вывести остальную нечисть с рынка Украины? :D
Что бы учились и честно зарабатывали? :mrgreen:

Ответ заложен в этой статье:
http://vgolos.com.ua/politic/chomu-ukra ... 62236.html
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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