Потому что у Китая есть Тайвань.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 30 жов, 2018 23:53
Додано: Сер 31 жов, 2018 00:34
То, что она за НАТО и ЕС - слышал и раньше.
Но, как и у всех наших политиков - никаких конкретных путей реализации не очерчено.
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Сер 31 жов, 2018 00:49
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Все наши политики могут говорить про НАТО и ЕС все что угодно, это всего лишь метод привлечения определенных слоев электората, нас туда никто не собирается принимать, даже перспективу не хотят озвучивать.
Додано: Сер 31 жов, 2018 07:33
Всего лишь по причине того, что у вышеперечисленных стран есть деньги(в виде собственного производства) которые они активно вкладывают в международные проекты.
Для людей попроще это звучит так:
Шахты, энергетику - китайцам немцам.
Металлургию - Китайцам,
Химию - немцам
Машиностроение немцам, китайцам, англичанам, харцизякам.
С/Х - здесь заинтересованы все, кроме украинцев.
И так далее.
[b]Все вопросы давно просчитаны.[/b]
В данном случае Ю,В,Т, - "правильно выставляет на продажу" экономику оккупированной части.
Экономика и промышленный потенциал не оккупированной части полностью ликвидируется.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 31 жов, 2018 10:37, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Сер 31 жов, 2018 07:36
У НАТО - существует "Базовый Закон":
Принимают страну, у "которой нет территориальных споров."
Отсюда звучит 2 варианта:
1. Отказ от Крыма и Донбасса (убъют свои, и в "Савченко" будет 20% страны)
2. Освобождение Крыма и Донбасса, (хозяева не велят)
а только за тем перспектива членства в НАТО.
Ответьте пожалуйста на вопрос:
Какой путь предлагает ЮВТ -
1. Финский
2. Японский
3. Киргизский
4. Азербайджанский
5. Грузинский
.... ?
И с какой целью форсировали усиление МВД?
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 31 жов, 2018 08:31, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Сер 31 жов, 2018 08:16
Новость одной строкой:
Человек "выучился" и ... создал копию "банковско-финансовой системы Украины", правда оказался скромнее , после 120т. $, сбежал.(словно по О.Генри )
Как вывести остальную нечисть с рынка Украины?
Что бы учились и честно зарабатывали?
Ответ заложен в этой статье:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Сер 31 жов, 2018 09:47
На оккупирванной части Враг устраивает порно с "выборами".
Интересно, за чем писать бред, если и ежу понятно, что это элемент создания "105% избирателей". Для разделения и геббельсовщины "Про народ Бомбаса"? С "народом Крыма" - прокатило, почему и здесь не повторить?
Откуда только полные идиоты будут грузить про "рехверендум", про "выборы" и прочую чушь? на Оккупированной части Украины.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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