Владимир Омелян уговаривает американские компании инвестировать в Украину[10:20 31 октября 2018 года ]30 октября в рамках работы Первой официальной торговой миссии США в Украине состоялись встречи министра инфраструктуры Владимира Омеляна с представителями ведущих американских компаний: Greenbrier, Baron Services, Bechtel и Caterpillar. Об этом говорится в сообщении Мининфраструктуры.В частности, Омелян обсудил с менеджером по глобальному развитию бизнеса компании Baron Services Сергеем Брайляном перспективы сотрудничества во внедрении интеллектуальных транспортных систем с акцентом на безопасность движения, мониторинга и управления движением. Глава министерства отметил, что технологии анализа и прогнозирования погоды, которые представляет Baron Services, могут быть потенциально интересными для аэропортов Украины.Компания Baron Services, основанная в 1989 году, является ведущей компанией в США по разработке, производству и внедрению комплексных приборов (метеорологические радары) и цифровых решений в области мониторинга погоды, прогнозирования, предупреждения и распределения данных (численные модели прогнозирования погоды, аналитическое программное обеспечение и дисплеи, а также системы раннего предупреждения). Среди клиентов и партнеров − Национальная метеорологическая служба США, Федеральное управление гражданской авиации и Министерство обороны США.Омелян отметил, что Мининфраструктуры в соответствии с Концепцией развития цифровой экономики и общества на период 2018-2020 годов и Национальной транспортной стратегии на период до 2030 года разрабатывает проекты использования цифровых технологий, в частности, проект “Интернет вещей” (Internet of Things) на транспортной инфраструктуре с возможностью мониторинга и управления транспортными потоками, использования датчиков безопасности, мониторинга дорожных условий, предоставления соответствующих услуг для пользователей дорожного движения и их оптимизации.Вместе с участниками рынка в 2019 году планируется пилотный проект по использованию проекта “Интернета вещей” с использованием технологий 5G. Министерство инфраструктуры уже начало проект автоматического взвешивания габаритного транспорта в движении Weight-in-Motion совместно с “Укравтодором” и Всемирным банком для обеспечения безопасности дорожного движения, контроля за весом грузовиков и обеспечение соответствия перевозки грузов всем необходимым стандартам.Министр инфраструктуры также обсудил с менеджером по развитию бизнеса компании Bechtel Кристофером Дженніонсом перспективные инфраструктурные проекты, в которых компания может участвовать, в частности, концессию железнодорожных станций и строительство скоростной железной дороги Одесса-Киев.Bechtel − крупнейшая инженерная и строительная компания в США с 120-летним опытом работы. За годы работы компания Bechtel построила более 27 тыс. км дорог, 390 электростанций, 50 гидроэлектростанций. Ею было реализовано более 300 проектов в сфере железной дороги и метро, 80 проектов в портах и 96 в аэропортах.Омелян во время встречи с директором по продажам компании Caterpillar Николой Ратиолой сообщил, что Украина принимает все меры для создания конкурентного транспортного рынка, обеспечения равного доступа к инфраструктуре, внедряет инновационные модели развития и привлечения инвестиций, включая значительные средства на обновление подвижного состава “Укрзализныци” в следующие несколько лет.Омелян выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество между сторонами в поисках технических решений для модернизации локомотивов, которые эксплуатируются украинскими железнодорожными предприятиями.Представители Caterpillar в свою очередь отметили, что компания заинтересована выйти на украинский рынок не только как производитель локомотивов, но и представить полный спектр спецтехники.Компания Caterpillar является крупнейшим в мире производителем строительного оборудования и одна из ведущих корпораций по производству крупнейшей спецтехники в США и мире. Производит строительную, железнодорожную, сельскохозяйственную технику, дизельные и газовые двигатели, оборудование и технику для горнодобывающей промышленности.