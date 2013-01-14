Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
То, что она за НАТО и ЕС - слышал и раньше. Но, как и у всех наших политиков - никаких конкретных путей реализации не очерчено.
Все наши политики могут говорить про НАТО и ЕС все что угодно, это всего лишь метод привлечения определенных слоев электората, нас туда никто не собирается принимать, даже перспективу не хотят озвучивать.
Sommer написав:Почему именно Китай? Почему не Индию или Австралию, к примеру?
Потому что у Китая есть Тайвань.
Всего лишь по причине того, что у вышеперечисленных стран есть деньги(в виде собственного производства) которые они активно вкладывают в международные проекты.
Для людей попроще это звучит так: Шахты, энергетику - китайцам немцам. Металлургию - Китайцам, Химию - немцам Машиностроение немцам, китайцам, англичанам, харцизякам. С/Х - здесь заинтересованы все, кроме украинцев. И так далее. [b]Все вопросы давно просчитаны.[/b]
В данном случае Ю,В,Т, - "правильно выставляет на продажу" экономику оккупированной части. Экономика и промышленный потенциал не оккупированной части полностью ликвидируется.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 31 жов, 2018 10:37, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
То, что она за НАТО и ЕС - слышал и раньше. Но, как и у всех наших политиков - никаких конкретных путей реализации не очерчено.
Все наши политики могут говорить про НАТО и ЕС все что угодно, это всего лишь метод привлечения определенных слоев электората, нас туда никто не собирается принимать, даже перспективу не хотят озвучивать.
У НАТО - существует "Базовый Закон": Принимают страну, у "которой нет территориальных споров."
Отсюда звучит 2 варианта: 1. Отказ от Крыма и Донбасса (убъют свои, и в "Савченко" будет 20% страны) 2. Освобождение Крыма и Донбасса, (хозяева не велят)
а только за тем перспектива членства в НАТО. Ответьте пожалуйста на вопрос: Какой путь предлагает ЮВТ - 1. Финский 2. Японский 3. Киргизский 4. Азербайджанский 5. Грузинский .... ? И с какой целью форсировали усиление МВД?
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 31 жов, 2018 08:31, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
В Киеве мошенник создал фальшивое отделение банка Преступник украл $120 тысяч и сбежал. В Киеве оперативниками полиции был задержан подозреваемый, завладевший незаконным путем средствами на сумму $120 тыс.
Человек "выучился" и ... создал копию "банковско-финансовой системы Украины", правда оказался скромнее , после 120т. $, сбежал.(словно по О.Генри ) Как вывести остальную нечисть с рынка Украины? Что бы учились и честно зарабатывали?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Интересно, за чем писать бред, если и ежу понятно, что это элемент создания "105% избирателей". Для разделения и геббельсовщины "Про народ Бомбаса"? С "народом Крыма" - прокатило, почему и здесь не повторить?
Откуда только полные идиоты будут грузить про "рехверендум", про "выборы" и прочую чушь? на Оккупированной части Украины.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
А это уже удар ниже пояса по Государству Украина, в лице https://meteo.gov.ua/ его институтов, центров наблюдения, НИИ, ... что большей частию остались в Крыму,(как и космодром) и по критическим разработкам которых "Украина была впереди планеты всея"(университет В.Н.Каразина - Харьков):
Владимир Омелян уговаривает американские компании инвестировать в Украину [10:20 31 октября 2018 года ] http://ukrrudprom.com/news/Vladimir_Ome ... ovat_.html 30 октября в рамках работы Первой официальной торговой миссии США в Украине состоялись встречи министра инфраструктуры Владимира Омеляна с представителями ведущих американских компаний: Greenbrier, Baron Services, Bechtel и Caterpillar. Об этом говорится в сообщении Мининфраструктуры.
В частности, Омелян обсудил с менеджером по глобальному развитию бизнеса компании Baron Services Сергеем Брайляном перспективы сотрудничества во внедрении интеллектуальных транспортных систем с акцентом на безопасность движения, мониторинга и управления движением. Глава министерства отметил, что технологии анализа и прогнозирования погоды, которые представляет Baron Services, могут быть потенциально интересными для аэропортов Украины.
Компания Baron Services, основанная в 1989 году, является ведущей компанией в США по разработке, производству и внедрению комплексных приборов (метеорологические радары) и цифровых решений в области мониторинга погоды, прогнозирования, предупреждения и распределения данных (численные модели прогнозирования погоды, аналитическое программное обеспечение и дисплеи, а также системы раннего предупреждения). Среди клиентов и партнеров − Национальная метеорологическая служба США, Федеральное управление гражданской авиации и Министерство обороны США.
Омелян отметил, что Мининфраструктуры в соответствии с Концепцией развития цифровой экономики и общества на период 2018-2020 годов и Национальной транспортной стратегии на период до 2030 года разрабатывает проекты использования цифровых технологий, в частности, проект “Интернет вещей” (Internet of Things) на транспортной инфраструктуре с возможностью мониторинга и управления транспортными потоками, использования датчиков безопасности, мониторинга дорожных условий, предоставления соответствующих услуг для пользователей дорожного движения и их оптимизации.
Вместе с участниками рынка в 2019 году планируется пилотный проект по использованию проекта “Интернета вещей” с использованием технологий 5G. Министерство инфраструктуры уже начало проект автоматического взвешивания габаритного транспорта в движении Weight-in-Motion совместно с “Укравтодором” и Всемирным банком для обеспечения безопасности дорожного движения, контроля за весом грузовиков и обеспечение соответствия перевозки грузов всем необходимым стандартам.
Министр инфраструктуры также обсудил с менеджером по развитию бизнеса компании Bechtel Кристофером Дженніонсом перспективные инфраструктурные проекты, в которых компания может участвовать, в частности, концессию железнодорожных станций и строительство скоростной железной дороги Одесса-Киев.
Bechtel − крупнейшая инженерная и строительная компания в США с 120-летним опытом работы. За годы работы компания Bechtel построила более 27 тыс. км дорог, 390 электростанций, 50 гидроэлектростанций. Ею было реализовано более 300 проектов в сфере железной дороги и метро, 80 проектов в портах и 96 в аэропортах.
Омелян во время встречи с директором по продажам компании Caterpillar Николой Ратиолой сообщил, что Украина принимает все меры для создания конкурентного транспортного рынка, обеспечения равного доступа к инфраструктуре, внедряет инновационные модели развития и привлечения инвестиций, включая значительные средства на обновление подвижного состава “Укрзализныци” в следующие несколько лет.
Омелян выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество между сторонами в поисках технических решений для модернизации локомотивов, которые эксплуатируются украинскими железнодорожными предприятиями.
Представители Caterpillar в свою очередь отметили, что компания заинтересована выйти на украинский рынок не только как производитель локомотивов, но и представить полный спектр спецтехники.
Компания Caterpillar является крупнейшим в мире производителем строительного оборудования и одна из ведущих корпораций по производству крупнейшей спецтехники в США и мире. Производит строительную, железнодорожную, сельскохозяйственную технику, дизельные и газовые двигатели, оборудование и технику для горнодобывающей промышленности.
А так же принудительном банкротстве ремонтных баз УЗ. По крайней мере это можно считать официальным заявлением о принудительном банкротстве "УЗ" и сдачи всего комплекса под ...-? Это уже не просто выведение и приватизация "Лугансктепловоз", "Азовмаш", но и сотен мелких заводов по всей Украине, что обслуживали ЖД. Ничего личного - токмо "бизнес" Официальная ликвидация крупнейшего плательщика налогов.-?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.