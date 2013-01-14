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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 31 жов, 2018 12:36
Kudrjavuy написав:
Для людей попроще это звучит так:
Шахты, энергетику - китайцам немцам.
Металлургию - Китайцам,
Химию - немцам
Машиностроение немцам, китайцам, англичанам, харцизякам.
С/Х - здесь заинтересованы все, кроме украинцев.
И так далее.
1) Простота, как известно, хуже воровства.
2) Все перечисленные хозяева - намного лучше наших алегархов, а тем более государства, а тем более рашистов типа дерипасок/григоришиных.
Работать на новом высокопроизводительном оборудовании и получать зарплату будут украинцы - что еще надо? Не думаете же вы, что сюда приедут гастарбайтерами немцы, англичане или китайцы?
Об это можно только мечтать.
Но этого не будет - наши алегархи не дадут. Кто бы ни был во главе. Яркий пример - ОПЗ, который уже стал анекдотом.
Жалею, что опять начал читать ваши бредни. В игнор.
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Starikan
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Додано: Сер 31 жов, 2018 12:50
Starikan написав:
Вы хоть сами читаете статьи, на которые даете ссылки?
Похоже, что нет.
Там Соскин подробно и (к моему удивлению) правильно объясняет, почему Украина не Сингапур и никогда им не будет.
Как раз не просто "читаю" - делаю "Выводы", чего и Вам желаю.
Научиться видеть нашу перспективу, взвешивая происходящее.
Кто и за чем, за этим стоит, и кому это выгодно.
И что будет завтра с нами?
"Мне, и моей семье уже пришлось пережить то время, когда вынужден был сам искать оружие, или силовые структуры Государства Украины,... - а главы предлагали "бибикать в дуделку"."
Пускай для меня, в этом не было чего то "нового или гибридного"(это было пройдено ещё в 90м), но я далеко "не согласен" с той петлёй куда нас затягивают, как Государство.
И наоборот - "зачем уничтожать тех, кто делает из Украины "Сингапур?""
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Kudrjavuy
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Додано: Сер 31 жов, 2018 12:55
Starikan написав: Kudrjavuy написав:
Для людей попроще это звучит так:
Шахты, энергетику - китайцам немцам.
Металлургию - Китайцам,
Химию - немцам
Машиностроение немцам, китайцам, англичанам, харцизякам.
С/Х - здесь заинтересованы все, кроме украинцев.
И так далее.
1) Простота, как известно, хуже воровства.
2) Все перечисленные хозяева - намного лучше наших алегархов, а тем более государства, а тем более рашистов типа дерипасок/григоришиных.
Работать на новом высокопроизводительном оборудовании и получать зарплату будут украинцы - что еще надо? Не думаете же вы, что сюда приедут гастарбайтерами немцы, англичане или китайцы?Об это можно только мечтать.
Но этого не будет - наши алегархи не дадут. Кто бы ни был во главе. Яркий пример - ОПЗ, который уже стал анекдотом.
- ?
Как раз Вам в пример "Сингапур" - читайте вновь.
Может уже пора забывать "мечтать" и продавать, а конкретно "работать"?
Ведь кто бы "не пришел" - он придёт "зарабатывать" сверх прибыли на сверх эксплуатации.
В пример Вам индусы в Кривом Рогу - те же Индусы в Казахстане."Не мечтайте о сладкой сиське от "чужого дяди" - она как правило имеет другое название"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Kudrjavuy
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