Додано: Сер 31 жов, 2018 12:50

Starikan написав: Kudrjavuy написав: Как вывести остальную нечисть с рынка Украины?

Что бы учились и честно зарабатывали?

Ответ заложен в этой статье:

http://vgolos.com.ua/politic/chomu-ukra ... 62236.html Как вывести остальную нечисть с рынка Украины?Что бы учились и честно зарабатывали?Ответ заложен в этой статье:

Вы хоть сами читаете статьи, на которые даете ссылки?

Похоже, что нет.

Там Соскин подробно и (к моему удивлению) правильно объясняет, почему Украина не Сингапур и никогда им не будет. Вы хоть сами читаете статьи, на которые даете ссылки?Похоже, что нет.Там Соскин подробно и (к моему удивлению) правильно объясняет, почему Украина не Сингапур и никогда им не будет.

Как раз не просто "читаю" - делаю "Выводы", чего и Вам желаю.Научиться видеть нашу перспективу, взвешивая происходящее.Кто и за чем, за этим стоит, и кому это выгодно.И что будет завтра с нами?А ранее уже столкнулся с проблемой, когда Государство отказалось от своих гарантий и Законов."Мне, и моей семье уже пришлось пережить то время, когда вынужден был сам искать оружие, или силовые структуры Государства Украины,... - а главы предлагали "бибикать в дуделку"."Пускай для меня, в этом не было чего то "нового или гибридного"(это было пройдено ещё в 90м), но я далеко "не согласен" с той петлёй куда нас затягивают, как Государство.И наоборот - "зачем уничтожать тех, кто делает из Украины "Сингапур?""