Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Kudrjavuy написав: Для людей попроще это звучит так: Шахты, энергетику - китайцам немцам. Металлургию - Китайцам, Химию - немцам Машиностроение немцам, китайцам, англичанам, харцизякам. С/Х - здесь заинтересованы все, кроме украинцев. И так далее.
1) Простота, как известно, хуже воровства.
2) Все перечисленные хозяева - намного лучше наших алегархов, а тем более государства, а тем более рашистов типа дерипасок/григоришиных. Работать на новом высокопроизводительном оборудовании и получать зарплату будут украинцы - что еще надо? Не думаете же вы, что сюда приедут гастарбайтерами немцы, англичане или китайцы? Об это можно только мечтать. Но этого не будет - наши алегархи не дадут. Кто бы ни был во главе. Яркий пример - ОПЗ, который уже стал анекдотом.
Жалею, что опять начал читать ваши бредни. В игнор.
Вы хоть сами читаете статьи, на которые даете ссылки? Похоже, что нет. Там Соскин подробно и (к моему удивлению) правильно объясняет, почему Украина не Сингапур и никогда им не будет.
Как раз не просто "читаю" - делаю "Выводы", чего и Вам желаю. Научиться видеть нашу перспективу, взвешивая происходящее. Кто и за чем, за этим стоит, и кому это выгодно. И что будет завтра с нами? А ранее уже столкнулся с проблемой, когда Государство отказалось от своих гарантий и Законов. "Мне, и моей семье уже пришлось пережить то время, когда вынужден был сам искать оружие, или силовые структуры Государства Украины,... - а главы предлагали "бибикать в дуделку"." Пускай для меня, в этом не было чего то "нового или гибридного"(это было пройдено ещё в 90м), но я далеко "не согласен" с той петлёй куда нас затягивают, как Государство. И наоборот - "зачем уничтожать тех, кто делает из Украины "Сингапур?""
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 31 жов, 2018 13:52, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав: Для людей попроще это звучит так: Шахты, энергетику - китайцам немцам. Металлургию - Китайцам, Химию - немцам Машиностроение немцам, китайцам, англичанам, харцизякам. С/Х - здесь заинтересованы все, кроме украинцев. И так далее.
1) Простота, как известно, хуже воровства.
2) Все перечисленные хозяева - намного лучше наших алегархов, а тем более государства, а тем более рашистов типа дерипасок/григоришиных. Работать на новом высокопроизводительном оборудовании и получать зарплату будут украинцы - что еще надо? Не думаете же вы, что сюда приедут гастарбайтерами немцы, англичане или китайцы? Об это можно только мечтать. Но этого не будет - наши алегархи не дадут. Кто бы ни был во главе. Яркий пример - ОПЗ, который уже стал анекдотом.
- ? Как раз Вам в пример "Сингапур" - читайте вновь. Может уже пора забывать "мечтать" и продавать, а конкретно "работать"? Ведь кто бы "не пришел" - он придёт "зарабатывать" сверх прибыли на сверх эксплуатации. В пример Вам индусы в Кривом Рогу - те же Индусы в Казахстане.
"Не мечтайте о сладкой сиське от "чужого дяди" - она как правило имеет другое название" Нам навязывают не "Право", как у "них", а их экономическую собственность на нас, в условиях нашего полного бесправия.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 31 жов, 2018 13:55, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
* Самим метрополіям це було дуже вигідно: населення не було сплюндроване комуністичним режимом, природно стояло на позиціях приватного підприємництва, поважало приватну власність; там була величезна кількість дешевої робочої сили, справедлива конкуренція, проста прозора система оподаткування та стабільна фінансово-валютна система.*
Старикан Соскин точно об этих странах говорит? Уж очень привлекательная картинка. Для отсталых.
Вот сомневаюсь, что в этих отсталых странах было такое.
detroytred написав:* Самим метрополіям це було дуже вигідно: населення не було сплюндроване комуністичним режимом, природно стояло на позиціях приватного підприємництва, поважало приватну власність; там була величезна кількість дешевої робочої сили, справедлива конкуренція, проста прозора система оподаткування та стабільна фінансово-валютна система.*
Старикан Соскин точно об этих странах говорит? Уж очень привлекательная картинка. Для отсталых.
Вот сомневаюсь, что в этих отсталых странах было такое.
Ну мы-то знать не можем, ято и как там было. А, даже если и не было - то НАСАДИЛИ.
Важен результат конечный. А такой результат "быстро-с-демократией" недостижим.
detroytred написав:* Самим метрополіям це було дуже вигідно: населення не було сплюндроване комуністичним режимом, природно стояло на позиціях приватного підприємництва, поважало приватну власність; там була величезна кількість дешевої робочої сили, справедлива конкуренція, проста прозора система оподаткування та стабільна фінансово-валютна система.* Старикан Соскин точно об этих странах говорит? Уж очень привлекательная картинка. Для отсталых. Вот сомневаюсь, что в этих отсталых странах было такое.
Почитайте других авторов этой статьи и не цепляйтесь к мелочам (кстати, я далеко не любитель Соскина, он ультранационалист). Вы же сами всегда подчеркивали разницу объективных условий для разных стран.