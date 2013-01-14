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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4038403940404041
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 12:36

  Kudrjavuy написав:
Для людей попроще это звучит так:
Шахты, энергетику - китайцам немцам.
Металлургию - Китайцам,
Химию - немцам
Машиностроение немцам, китайцам, англичанам, харцизякам.
С/Х - здесь заинтересованы все, кроме украинцев.
И так далее.


1) Простота, как известно, хуже воровства.

2) Все перечисленные хозяева - намного лучше наших алегархов, а тем более государства, а тем более рашистов типа дерипасок/григоришиных.
Работать на новом высокопроизводительном оборудовании и получать зарплату будут украинцы - что еще надо? Не думаете же вы, что сюда приедут гастарбайтерами немцы, англичане или китайцы?
Об это можно только мечтать.
Но этого не будет - наши алегархи не дадут. Кто бы ни был во главе. Яркий пример - ОПЗ, который уже стал анекдотом.

Жалею, что опять начал читать ваши бредни. В игнор.
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 12:50

  Starikan написав:
  Kudrjavuy написав:Как вывести остальную нечисть с рынка Украины? :D
Что бы учились и честно зарабатывали? :mrgreen:
Ответ заложен в этой статье:
http://vgolos.com.ua/politic/chomu-ukra ... 62236.html

Вы хоть сами читаете статьи, на которые даете ссылки?
Похоже, что нет.
Там Соскин подробно и (к моему удивлению) правильно объясняет, почему Украина не Сингапур и никогда им не будет.

Как раз не просто "читаю" - делаю "Выводы", чего и Вам желаю.
Научиться видеть нашу перспективу, взвешивая происходящее.
Кто и за чем, за этим стоит, и кому это выгодно.
И что будет завтра с нами?
А ранее уже столкнулся с проблемой, когда Государство отказалось от своих гарантий и Законов.
"Мне, и моей семье уже пришлось пережить то время, когда вынужден был сам искать оружие, или силовые структуры Государства Украины,... - а главы предлагали "бибикать в дуделку"."
Пускай для меня, в этом не было чего то "нового или гибридного"(это было пройдено ещё в 90м), но я далеко "не согласен" с той петлёй куда нас затягивают, как Государство.
И наоборот - "зачем уничтожать тех, кто делает из Украины "Сингапур?""
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 31 жов, 2018 13:52, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 12:55

  Starikan написав:
  Kudrjavuy написав:
Для людей попроще это звучит так:
Шахты, энергетику - китайцам немцам.
Металлургию - Китайцам,
Химию - немцам
Машиностроение немцам, китайцам, англичанам, харцизякам.
С/Х - здесь заинтересованы все, кроме украинцев.
И так далее.


1) Простота, как известно, хуже воровства.

2) Все перечисленные хозяева - намного лучше наших алегархов, а тем более государства, а тем более рашистов типа дерипасок/григоришиных.
Работать на новом высокопроизводительном оборудовании и получать зарплату будут украинцы - что еще надо? Не думаете же вы, что сюда приедут гастарбайтерами немцы, англичане или китайцы?
Об это можно только мечтать.
Но этого не будет - наши алегархи не дадут. Кто бы ни был во главе. Яркий пример - ОПЗ, который уже стал анекдотом.

- ?
Как раз Вам в пример "Сингапур" - читайте вновь.
Может уже пора забывать "мечтать" и продавать, а конкретно "работать"?
Ведь кто бы "не пришел" - он придёт "зарабатывать" сверх прибыли на сверх эксплуатации.
В пример Вам индусы в Кривом Рогу - те же Индусы в Казахстане.

"Не мечтайте о сладкой сиське от "чужого дяди" - она как правило имеет другое название" :twisted:
Нам навязывают не "Право", как у "них", а их экономическую собственность на нас, в условиях нашего полного бесправия.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 31 жов, 2018 13:55, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 13:53

* Самим метрополіям це було дуже вигідно: населення не було сплюндроване комуністичним режимом, природно стояло на позиціях приватного підприємництва, поважало приватну власність; там була величезна кількість дешевої робочої сили, справедлива конкуренція, проста прозора система оподаткування та стабільна фінансово-валютна система.*

Старикан
Соскин точно об этих странах говорит? Уж очень привлекательная картинка. Для отсталых.

Вот сомневаюсь, что в этих отсталых странах было такое.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 14:05

НКРЭКУ, проигнорировав решение СНБО, компенсировала Ахметову 714 млн грн за поставку электроэнергии в ОРДЛО

http://nashigroshi.org/2018/10/31/nkrek ... NsZr5DSsqA
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 14:31

  detroytred написав:* Самим метрополіям це було дуже вигідно: населення не було сплюндроване комуністичним режимом, природно стояло на позиціях приватного підприємництва, поважало приватну власність; там була величезна кількість дешевої робочої сили, справедлива конкуренція, проста прозора система оподаткування та стабільна фінансово-валютна система.*

Старикан
Соскин точно об этих странах говорит? Уж очень привлекательная картинка. Для отсталых.

Вот сомневаюсь, что в этих отсталых странах было такое.


Ну мы-то знать не можем, ято и как там было.
А, даже если и не было - то НАСАДИЛИ.

Важен результат конечный.
А такой результат "быстро-с-демократией" недостижим.
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 14:48

  detroytred написав:* Самим метрополіям це було дуже вигідно: населення не було сплюндроване комуністичним режимом, природно стояло на позиціях приватного підприємництва, поважало приватну власність; там була величезна кількість дешевої робочої сили, справедлива конкуренція, проста прозора система оподаткування та стабільна фінансово-валютна система.*
Старикан
Соскин точно об этих странах говорит? Уж очень привлекательная картинка. Для отсталых.
Вот сомневаюсь, что в этих отсталых странах было такое.

Почитайте других авторов этой статьи и не цепляйтесь к мелочам (кстати, я далеко не любитель Соскина, он ультранационалист).
Вы же сами всегда подчеркивали разницу объективных условий для разных стран.
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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