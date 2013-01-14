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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 31 жов, 2018 21:14
justit
Для того, чтобы получилось (добиться результата), прежде всего нужно его желать, иметь целью.
У меня лично нет никаких сомнений (даже маломальских), что такой цели наши можновладци-элиты не имеют.
Откуда такое мнение?
По их действиям!!!
По делам, которые расходятся со словами.
Можно понять, если делал-делал-делал, но результат не тот.
Обобщённый образ:
Но ведь новый принцип не заложил! - бизнес не продал.
В лотерею выигрывает.
Коррупционеры ответственности не понесли.
Походы ночные в АП.
Семочки сказки рассказывают.
И т.п.
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Додано: Сер 31 жов, 2018 22:13
Так а в чем спор?
У них цели нет, у нас "щов все було за Законом і кум вирішив проблему, якщо я десь налажав"
Отак і живемо.
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justit
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Додано: Чет 01 лис, 2018 08:07
мало того.
пересичные насилуют, грабят и убивают, шо с них взять. так везде.
но если речь о "элите", то требования совершенно другие.
общепринятая практика в цивилизованном мире на фоне, или даже на намёке на скандал, подавать в отставку. у нашей ылиты всё ипало в пушище и нормально.
вот какие существенные отличия в поведении пересичного поляка и украинца?
думаю - НИКАКИХ.
а вот в поведении польской элиты и нашей ылиты, скорее - ПРОПАСТЬ.
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