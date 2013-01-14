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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4039404040414042
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 21:14

justit
Для того, чтобы получилось (добиться результата), прежде всего нужно его желать, иметь целью.
У меня лично нет никаких сомнений (даже маломальских), что такой цели наши можновладци-элиты не имеют.
Откуда такое мнение?
По их действиям!!!
По делам, которые расходятся со словами.

Можно понять, если делал-делал-делал, но результат не тот.
Обобщённый образ:
Но ведь новый принцип не заложил! - бизнес не продал.
В лотерею выигрывает.
Коррупционеры ответственности не понесли.
Походы ночные в АП.
Семочки сказки рассказывают.
И т.п.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 22:13

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Так а в чем спор?

У них цели нет, у нас "щов все було за Законом і кум вирішив проблему, якщо я десь налажав"
Отак і живемо.
justit
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 08:07

мало того.
пересичные насилуют, грабят и убивают, шо с них взять. так везде.
но если речь о "элите", то требования совершенно другие.
общепринятая практика в цивилизованном мире на фоне, или даже на намёке на скандал, подавать в отставку. у нашей ылиты всё ипало в пушище и нормально.
вот какие существенные отличия в поведении пересичного поляка и украинца?
думаю - НИКАКИХ.
а вот в поведении польской элиты и нашей ылиты, скорее - ПРОПАСТЬ.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 10:04

  19yuriy91 написав:а вот в поведении польской элиты и нашей ылиты, скорее - ПРОПАСТЬ.


Будь креативен, не будь как все! :mrgreen:
justit
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 10:20

интересное интервью
https://www.youtube.com/watch?v=-mWHOxC11X8
19yuriy91
 
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