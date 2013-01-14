Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
justit Для того, чтобы получилось (добиться результата), прежде всего нужно его желать, иметь целью. У меня лично нет никаких сомнений (даже маломальских), что такой цели наши можновладци-элиты не имеют. Откуда такое мнение? По их действиям!!! По делам, которые расходятся со словами.
Можно понять, если делал-делал-делал, но результат не тот. Обобщённый образ: Но ведь новый принцип не заложил! - бизнес не продал. В лотерею выигрывает. Коррупционеры ответственности не понесли. Походы ночные в АП. Семочки сказки рассказывают. И т.п.
мало того. пересичные насилуют, грабят и убивают, шо с них взять. так везде. но если речь о "элите", то требования совершенно другие. общепринятая практика в цивилизованном мире на фоне, или даже на намёке на скандал, подавать в отставку. у нашей ылиты всё ипало в пушище и нормально. вот какие существенные отличия в поведении пересичного поляка и украинца? думаю - НИКАКИХ. а вот в поведении польской элиты и нашей ылиты, скорее - ПРОПАСТЬ.
"Ласковое теля двух маток сосет". во время акции ДемСокиры возле здания НКРЭКУ (против воровства газа фирташем) стало совершенно очевидно что в споре Нафтогаза и облгазов комиссия защищает интересы олигарха. ну а деньги ведь не только у фирташа есть.
detroytred написав:justit and Старикан С тем, что наше общество не имеет возможностей прямо повторить азиатских тигров, я согласен. Но и с тем, что настолько *тормозит* по сугубо объективным причинам, нет.
1. В 1991 году Украина вышла с производством и экономикой - "разрушенного Сингапура" 2. 90-е засилье криминала - не борьбы с криминалом, а именно выращивания криминала. 3. 00 Криминал с накопленным стал основой политического строя Украины 4. Он не перерос в "свой" - он по прежнему чужой. 5. Ещё сохранившиеся производства с совковых времён работаю только по принципу "совковому" с эксплуатацией рабов - как раз это и осталось в большем количестве на Донбассе. Работет чисто "Геббельс"вам два примера: а) http://7days-ua.com/news/na-okupovanomu ... dnyj-bunt/ б) https://www.ostro.org/lugansk/society/news/557563/ 6. Криминал использует прежде всего ликвидацию экономики, но уже "по взрослому" в зале ВР и КМУ. 7. Украины без восстановления Экономики и производства не возможно представить. т.е. Вам конкретно означены со слов эксперта, кто за этим стоит, как с ними "бороться" - и за чем?
Далее, но для понимания со всеми на форуме предложу такой просмотр: Это с привязкой во времени смотреть с 23й минуты по 25ю. https://youtu.be/UxSEu_8Fs-4?t=1402 "Заработки" пана Охрименко упёрлись в обыкновенное "русское скотство" при чём от ЭЛИТЫ - на фоне непрекращающегося воя "Геббельсовских кликуш РФ".
А теперь представьте, как приходится общаться с "бабушками с отшибленными мозгами "Рос ТВ", этим же скотом, но споенным и целенаправленным стадом на Укр. инстанции, откровенно продажных "заробитчан", "люмпен пролетариев", что учуяли возможность чем то поживиться, "защитнигов" привезённых из тюрем РФ, и за спиной всего этого "скромные туристы" с оружием. Они с лёгкостью создадут Вам "сумасшедший дом", который Вам и не снился - с лёгкостью контролируемый из-вне. При чём жестко охраняемый своими продажными охранниками порядка.
Не Изменение наличия криминала во власти будет бесконечно загонять Украину на дно, пока не будет реализовано всё, за что можно получить деньги "там". Ибо за кукловодами из РФ стоят те же лица и интересы, что и в Украине.
Решение этого банальные "Экономико-Правовые отношения" - пока ещё сохранившейся промышленности и производства в Украине. Это не "социалестическая революция" - это реализация Закона Жизни и капитализма в соревновании на быстрое создание и реализацию товара - "Кто работает - тот ест". Как раз отсутствие цивилизованных финансовых отношений, в Украине, существующая кредитно-денежная ситуация не оставляет надежд на восстановление Украины, как Государства. Попытки сбросить социалку, существование которой было определено наличием ряда особых производств,.....
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 01 лис, 2018 14:21, всього редагувалось 3 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Сделаю маленький репост, но суть имеет прямое отношение к данной ветке(общения с Волгарём, что "сидит в 1,5 км. от завода ГАЗ"):
Kudrjavuy написав:А "Вой" от украинцев стоит только по той причине, что: 1. Принудительно ликвидируются производственные возможности машиностроения. 2. Остаётся "старая"(чёрная коррупция) система "внедрения в производство". 3. При чём железной рукой с "множащимися головами", системой контроля за деятельностью "самоделкиных". (я думаю Вам нет необходимости напоминать историю о Иване Грозном и изобретателе планера?) 4. "Сумасшедшие" вынуждены умирать в нищете, в лучшем случае продавать свои изобретения за рубеж, или бежать самостоятельно. 5. Автомобиль ни есть "признак благосостояния" - это прежде всего качественный способ передвижения. 6. На "автомобилях" построено одна из самых ОСНОВНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ Составляющих ОТНОШЕНИЙ МИРА. 7. РФ в данном случае играет роль "бензоколонки" и отвёрточной сборки мировых брендов( с надеждой на местную локализацию). Ей нужен рынок сбыта - ? 8. На фоне принудительной ликвидации отечественного производства автотранспорта, в отсутствии "своего топлива"(оно было выкачано ещё при СССР) Рынок Украины для РФ "лакомый кусок". 9. На примере ценообразования по Ланосу Вам показано, что причиной завышения цен в Украине ни есть производство - а "кукловоды во власти курируемые РФ"(государства сборщики и экспортёры автотранспорта в восторге!)! 10. От создавшейся системы ни кто из "царювальников" не собирается отказываться - больше чем выгодно.(те же "евробляхи"). 11. Отсюда удар будет нанесён не "рыночным методом" - и как раз по автомобилистам и стоимости автомобиля - путём забороны импорта из РФ.(что однозначно не скажется на ассортименте, а только на цене). 12. Отсюда будет только полное доминирование европейского секонд-хенда. 13. Именно в наших странах самое консервативное Законодательство к самостоятельной сборке автотранспорта. 14. Но на "Правовом" уровне именно машиностроение в Украине находится в стадии принудительной ликвидации, чему способствует "кредитно-денежные отношения для производителя", экономическая ситуация в стране, и пр..
В восторге от этого: Латвия, Польша, Грузия, Молдавия,... в которых предварительно уже созданы фирмы поставляющие "евробляхи" в Украину - однозачно криминалом из Украины(при поддержке "своих"... заинтересованных - это называется "вывод капитала").
И того: "заваривала кашу" РФ - страдают от этого украинцы, те же русские - бабло уходит в офшоры (словно по байке от старого равина).
"Пока русский с украинцем дерутся" - Изя богатеет.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 01 лис, 2018 13:53, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что из Украины с начала года выехали 600 тысяч человек. https://lb.ua/news/2018/11/01/411330_lu ... _goda.html "Сегодня все плачут, что нет рабочей силы, потому что, мол, украинцы выезжают за границу. Я хочу, чтобы вы знали цифры. Это неправда, что миллионы украинцев покинули страну", - заявил он во время выступления в Украинском католическом университете в четверг.
Читайте: Трудовая миграция как новая угроза для украинской экономики По словам Луценко, на прошлой неделе он получил актуальные данные о миграции за 9 месяцев 2018 года.
"Разница между теми, кто выехал и въехал в прошлом году, была 200 тысяч, которые там остались. В этом году - 600 с хвостиком. Да, это в три раза больше, но это не миллион", - заявил он.
Вчера пришлось общаться в "паспортном столе" - выдача ID паспортов достаточно резко официально заторможена. До неприличия - в районах углекопских поселений. Не официальная причина - углекопам кинули какую-то "копейку" на погашение задолженности по З/П - те кинулись оформлять ID паспорта. В Польшу уже выезжают бригадами. - "А Васька слушает, да ест."
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:"Разница между теми, кто выехал и въехал в прошлом году, была 200 тысяч, которые там остались. В этом году - 600 с хвостиком. Да, это в три раза больше, но это не миллион", - заявил он. В Польшу уже выезжают бригадами.
Эй, ямщик, поворачивай к черту, Новой дорогой поедем домой!