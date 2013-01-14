Додано: Чет 01 лис, 2018 12:50

detroytred написав: justit and Старикан

С тем, что наше общество не имеет возможностей прямо повторить азиатских тигров, я согласен.

Но и с тем, что настолько *тормозит* по сугубо объективным причинам, нет. justit and СтариканС тем, что наше общество не имеет возможностей прямо повторить азиатских тигров, я согласен.Но и с тем, что настолько *тормозит* по сугубо объективным причинам, нет.

1. В 1991 году Украина вышла с производством и экономикой - "разрушенного Сингапура"2. 90-е засилье криминала - не борьбы с криминалом, а именно выращивания криминала.3. 00 Криминал с накопленным стал основой политического строя Украины4. Он не перерос в "свой" - он по прежнему чужой.5. Ещё сохранившиеся производства с совковых времён работаю только по принципу "совковому" с эксплуатацией рабов - как раз это и осталось в большем количестве на Донбассе.Работет чисто "Геббельс"вам два примера:а)б)6. Криминал использует прежде всего ликвидацию экономики, но уже "по взрослому" в зале ВР и КМУ.7. Украины без восстановления Экономики и производства не возможно представить. т.е. Вам конкретно означены со слов эксперта, кто за этим стоит, как с ними "бороться" - и за чем?Далее, но для понимания со всеми на форуме предложу такой просмотр:Это с привязкой во времени смотреть с 23й минуты по 25ю."Заработки" пана Охрименко упёрлись в обыкновенное "русское скотство" при чём от ЭЛИТЫ - на фоне непрекращающегося воя "Геббельсовских кликуш РФ".А теперь представьте, как приходится общаться с "бабушками с отшибленными мозгами "Рос ТВ", этим же скотом, но споенным и целенаправленным стадом на Укр. инстанции, откровенно продажных "заробитчан", "люмпен пролетариев", что учуяли возможность чем то поживиться, "защитнигов" привезённых из тюрем РФ, и за спиной всего этого "скромные туристы" с оружием. Они с лёгкостью создадут Вам "сумасшедший дом", который Вам и не снился - с лёгкостью контролируемый из-вне. При чём жестко охраняемый своими продажными охранниками порядка.Не Изменение наличия криминала во власти будет бесконечно загонять Украину на дно, пока не будет реализовано всё, за что можно получить деньги "там". Ибо за кукловодами из РФ стоят те же лица и интересы, что и в Украине.Решение этого банальные "Экономико-Правовые отношения" - пока ещё сохранившейся промышленности и производства в Украине.Это не "социалестическая революция" - это реализация Закона Жизни и капитализма в соревновании на быстрое создание и реализацию товара - "Кто работает - тот ест".Как раз отсутствие цивилизованных финансовых отношений, в Украине, существующая кредитно-денежная ситуация не оставляет надежд на восстановление Украины, как Государства. Попытки сбросить социалку, существование которой было определено наличием ряда особых производств,.....