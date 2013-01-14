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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:14
Так часто упоминают штамп российской пропаганды, мол, в Украину вернулись 90-е, что хочется спросить - а вы-то сами застали эти самые 90-е или под стол тогда ходили ?
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
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pesikot
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:32
pesikot написав:
Так часто упоминают штамп российской пропаганды, мол, в Украину вернулись 90-е, что хочется спросить - а вы-то сами застали эти самые 90-е или под стол тогда ходили ?
ошибка уже в том, что это какой-то штамп российской пропаганды.
не надо всё валить на неё, или этот случай тоже её продукт.
под стол )))))))
я тут иногда писал о событиях 80-х, каким удивительным образом я мог пропустить 90-е.
с логикой у вас....
кстати, рос. сми очень часто применяют "вернулись 90-е" и к событиям в их стране.
а 90-е в расеи были гораздо жестокими, чем у нас.
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19yuriy91
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:35
19yuriy91 написав:
кстати, рос. сми очень часто применяют "вернулись 90-е" и к событиям в их стране.
а 90-е в расеи были гораздо жестокими, чем у нас.
Более жестокими только в смысле расстрела парламента и войнушек в Чечне.
Бытовые/криминальные разборки... не сказал бы.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
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