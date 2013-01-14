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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4041404240434044>
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:14

  19yuriy91 написав:На Донетчине за нападение на военнослужащего задержан экс-нардеп "Вася Картавый" с сообщником
http://www.ostro.org/donetsk/criminal/news/557781/

привет 90-е

Так часто упоминают штамп российской пропаганды, мол, в Украину вернулись 90-е, что хочется спросить - а вы-то сами застали эти самые 90-е или под стол тогда ходили ?
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:32

  pesikot написав:
  19yuriy91 написав:На Донетчине за нападение на военнослужащего задержан экс-нардеп "Вася Картавый" с сообщником
http://www.ostro.org/donetsk/criminal/news/557781/

привет 90-е

Так часто упоминают штамп российской пропаганды, мол, в Украину вернулись 90-е, что хочется спросить - а вы-то сами застали эти самые 90-е или под стол тогда ходили ?


ошибка уже в том, что это какой-то штамп российской пропаганды.
не надо всё валить на неё, или этот случай тоже её продукт.
под стол )))))))
я тут иногда писал о событиях 80-х, каким удивительным образом я мог пропустить 90-е.
с логикой у вас....

кстати, рос. сми очень часто применяют "вернулись 90-е" и к событиям в их стране.
а 90-е в расеи были гораздо жестокими, чем у нас.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:35

  19yuriy91 написав:кстати, рос. сми очень часто применяют "вернулись 90-е" и к событиям в их стране.
а 90-е в расеи были гораздо жестокими, чем у нас.


Более жестокими только в смысле расстрела парламента и войнушек в Чечне.

Бытовые/криминальные разборки... не сказал бы.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 18:13

  Sommer написав:
  19yuriy91 написав:кстати, рос. сми очень часто применяют "вернулись 90-е" и к событиям в их стране.
а 90-е в расеи были гораздо жестокими, чем у нас.


Более жестокими только в смысле расстрела парламента и войнушек в Чечне.

Бытовые/криминальные разборки... не сказал бы.


в рф, всё же, более жестоко. это я не со штампов.
нет аналога событиям в казани, хотя это ещё 80-е.
доводилось бывать на урале и за, так там и до 90-х народу лихого было, да и так в рос.глубинке....а в 90-е - расцвело.
по крайней мере, такое у меня складывалось впечатление, приезжая с Украины.

в Украине на донбассе такое только подобное, но всё равно более "мягкое", было.
я говорю о массовости.

всё имхо
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 18:42

  19yuriy91 написав:
ошибка уже в том, что это какой-то штамп российской пропаганды.
не надо всё валить на неё, или этот случай тоже её продукт.
под стол )))))))
я тут иногда писал о событиях 80-х, каким удивительным образом я мог пропустить 90-е.
с логикой у вас....

кстати, рос. сми очень часто применяют "вернулись 90-е" и к событиям в их стране.
а 90-е в расеи были гораздо жестокими, чем у нас.

Про 90-е и про 80-е вы пишите со слов других. И не надо включать заднюю.
В 90-е вы не жили и даже не имеете представления об этих годах
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 18:45

  pesikot написав:
  19yuriy91 написав:
ошибка уже в том, что это какой-то штамп российской пропаганды.
не надо всё валить на неё, или этот случай тоже её продукт.
под стол )))))))
я тут иногда писал о событиях 80-х, каким удивительным образом я мог пропустить 90-е.
с логикой у вас....

кстати, рос. сми очень часто применяют "вернулись 90-е" и к событиям в их стране.
а 90-е в расеи были гораздо жестокими, чем у нас.

Про 90-е и про 80-е вы пишите со слов других. И не надо включать заднюю.
В 90-е вы не жили и даже не имеете представления об этих годах


а вы вабще не существуете, а за вас прога пишет дурная какая-то :mrgreen:
у вас с башкой не всё в порядке, разоблачитель вы наш....

и укажи - где у меня
И не надо включать заднюю
? :mrgreen:

параноик....
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 18:56

  19yuriy91 написав:На Донетчине за нападение на военнослужащего задержан экс-нардеп "Вася Картавый" с сообщником
http://www.ostro.org/donetsk/criminal/news/557781/

привет 90-е


вот как раз наоборот, учитывая что они получили ответку, а сейчас греют лавку в сизо, это "прощайте 90-е".
янукович с криминальным прошлым как раз был неким символом этой зоновской шантрапы.
поэтому когда его только начали продвигать в топ украинской политики, этим и спровоцировали протесты и Майданы.
именно благодаря победе Майдана, теперь, вместо того чтобы слушать как такой биомусор "задвигает по понятиям", можно его пинками гнать обратно до Донецка.
galex
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 19:01

  galex написав:
  19yuriy91 написав:На Донетчине за нападение на военнослужащего задержан экс-нардеп "Вася Картавый" с сообщником
http://www.ostro.org/donetsk/criminal/news/557781/

привет 90-е


вот как раз наоборот, учитывая что они получили ответку, а сейчас греют лавку в сизо, это "прощайте 90-е".
янукович с криминальным прошлым как раз был неким символом этой зоновской шантрапы.
поэтому когда его только начали продвигать в топ украинской политики, этим и спровоцировали протесты и Майданы.
именно благодаря победе Майдана, теперь, вместо того чтобы слушать как такой биомусор "задвигает по понятиям", можно его пинками гнать обратно до Донецка.


я про то, что находятся желающие "побыковать", как в те года.
а то, что приструнили - конечно, гуд
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 19:14

  19yuriy91 написав:а вы вабще не существуете, а за вас прога пишет дурная какая-то :mrgreen:
у вас с башкой не всё в порядке, разоблачитель вы наш....

и укажи - где у меня
И не надо включать заднюю
? :mrgreen:

параноик....

Ну слился, так слился. Что мне тут тебе объяснять
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 19:21

  pesikot написав:
  19yuriy91 написав:а вы вабще не существуете, а за вас прога пишет дурная какая-то :mrgreen:
у вас с башкой не всё в порядке, разоблачитель вы наш....

и укажи - где у меня
И не надо включать заднюю
? :mrgreen:

параноик....

Ну слился, так слился. Что мне тут тебе объяснять

продолжаешь с умным видом нести ахинею?
конкретно покажи - в чём слив и где заднюю.
ты пустобрех, да и всё, ещё и туповатый
19yuriy91
 
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