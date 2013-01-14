|
|
|
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 19:27
19yuriy91 написав:
продолжаешь с умным видом нести ахинею?
конкретно покажи - в чём слив и где заднюю.
ты пустобрех, да и всё, ещё и туповатый
Мы на ты не переходили.
В чём я пустобрех ? В чём я туповатый ?
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 1730
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 131 раз.
- Подякували: 545 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 02 лис, 2018 19:31
pesikot написав: 19yuriy91 написав:
продолжаешь с умным видом нести ахинею?
конкретно покажи - в чём слив и где заднюю.
ты пустобрех, да и всё, ещё и туповатый
Мы на ты не переходили.
В чём я пустобрех ? В чём я туповатый ?
Что мне тут тебе объяснять
-
Мы на ты не переходили
.
В чём я пустобрех ?
ещё раз для тупого
конкретно покажи - в чём слив и где заднюю.
кароче, с тобой всё ясно, гуляй.
-
19yuriy91
-
-
- Повідомлень: 1422
- З нами з: 15.09.12
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 127 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 лис, 2018 19:33
19yuriy91
По существу ответить нечего.
Ляпнул "трусами об асфальт" про 90-е.
А представление никакого не имеет о 90-х
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 1730
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 131 раз.
- Подякували: 545 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 02 лис, 2018 19:41
pesikot написав:19yuriy91
По существу ответить нечего.
Ляпнул "трусами об асфальт" про 90-е.
А представление никакого не имеет о 90-х
ты вабще соображаешь, что пишешь?
что я должен
По существу ответить
?
ещё раз для тупого
конкретно покажи - в чём слив и где заднюю.
-
19yuriy91
-
-
- Повідомлень: 1422
- З нами з: 15.09.12
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 127 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 лис, 2018 20:41
19yuriy91 написав:
а 90-е в расеи были гораздо жестокими, чем у нас
Сложно сказать, у нас был Крым усеянный трупами от "башмаков" и других. Банды были везде, Одесса строго было поделена на зоны влияния, я не знал ни одной частной структуры, которая бы не платила деньги рэкету, и даже мега крупные структуры платили.
К концу девяностых бандитские крыши уступили место ментовским, только к середине нулевых белый бизнес вышел из-под всяких крыш. Может конечно что-то осталось.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 8420
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 2416 раз.
- Подякували: 3362 раз.
-
- Профіль
-
14
1
1
Додано: П'ят 02 лис, 2018 20:55
19yuriy91 написав:
я про то, что находятся желающие "побыковать", как в те года.
а то, что приструнили - конечно, гуд
напомнило этот момент из Глухаря с "заведением для досуга".
- вас слишком долго не было.. а тут все поменялось (суть с 1:30)
-
galex
-
-
- Повідомлень: 2443
- З нами з: 20.04.16
- Подякував: 101 раз.
- Подякували: 445 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 лис, 2018 20:59
freeze написав: 19yuriy91 написав:
а 90-е в расеи были гораздо жестокими, чем у нас
Сложно сказать, у нас был Крым усеянный трупами от "башмаков" и других. Банды были везде, Одесса строго было поделена на зоны влияния, я не знал ни одной частной структуры, которая бы не платила деньги рэкету, и даже мега крупные структуры платили.
К концу девяностых бандитские крыши уступили место ментовским, только к середине нулевых белый бизнес вышел из-под всяких крыш. Может конечно что-то осталось.
да, крым из головы вылетел.
там крови пролито было....
у меня одноклассник как раз в конце 80-х и 90-е пару-тройку ходок имел по "нетяжёлым", но одинаковым статьям, проходил как рецидивист, так он рассказывал, что отбывал с крымчанами, те поголовно по "тяжёлым" были.
-
19yuriy91
-
-
- Повідомлень: 1422
- З нами з: 15.09.12
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 127 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 03 лис, 2018 19:49
freeze написав: 19yuriy91 написав:
а 90-е в расеи были гораздо жестокими, чем у нас
Сложно сказать, у нас был Крым усеянный трупами от "башмаков" и других. Банды были везде, Одесса строго было поделена на зоны влияния, я не знал ни одной частной структуры, которая бы не платила деньги рэкету, и даже мега крупные структуры платили.
К концу девяностых бандитские крыши уступили место ментовским, только к середине нулевых белый бизнес вышел из-под всяких крыш. Может конечно что-то осталось.
Зачем вы мучаетесь в Украине ? перезжайте в Крым, всё это получите сполна. И рекет, и 90-е. Что ? не хотите ? странно
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 1730
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 131 раз.
- Подякували: 545 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 03 лис, 2018 20:19
pesikot написав: freeze написав: 19yuriy91 написав:
а 90-е в расеи были гораздо жестокими, чем у нас
Сложно сказать, у нас был Крым усеянный трупами от "башмаков" и других. Банды были везде, Одесса строго было поделена на зоны влияния, я не знал ни одной частной структуры, которая бы не платила деньги рэкету, и даже мега крупные структуры платили.
К концу девяностых бандитские крыши уступили место ментовским, только к середине нулевых белый бизнес вышел из-под всяких крыш. Может конечно что-то осталось.
Зачем вы мучаетесь в Украине ? перезжайте в Крым, всё это получите сполна. И рекет, и 90-е. Что ? не хотите ? странно
Я потерял от разных бандитских наездов сумму такую, что вы своим бухгалтерским трудом не заработаете и за всю жизнь. Поэтому говорю о проблеме с глубоким знанием дела. И завязывайте со своей жлобской привычкой с подворотни советовать другим людям, что им делать.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 8420
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 2416 раз.
- Подякували: 3362 раз.
-
- Профіль
-
14
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|5
|14262
|
|
|183
|81714
|
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
|
|0
|5295
|
|