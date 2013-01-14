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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4041404240434044
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 19:27

  19yuriy91 написав:продолжаешь с умным видом нести ахинею?
конкретно покажи - в чём слив и где заднюю.
ты пустобрех, да и всё, ещё и туповатый

Мы на ты не переходили.
В чём я пустобрех ? В чём я туповатый ?
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 19:31

  pesikot написав:
  19yuriy91 написав:продолжаешь с умным видом нести ахинею?
конкретно покажи - в чём слив и где заднюю.
ты пустобрех, да и всё, ещё и туповатый

Мы на ты не переходили.
В чём я пустобрех ? В чём я туповатый ?

Что мне тут тебе объяснять
-
Мы на ты не переходили
. :mrgreen:
В чём я пустобрех ?
ещё раз для тупого
конкретно покажи - в чём слив и где заднюю.


кароче, с тобой всё ясно, гуляй.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 19:33

19yuriy91
По существу ответить нечего.
Ляпнул "трусами об асфальт" про 90-е.
А представление никакого не имеет о 90-х
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 19:41

  pesikot написав:19yuriy91
По существу ответить нечего.
Ляпнул "трусами об асфальт" про 90-е.
А представление никакого не имеет о 90-х


ты вабще соображаешь, что пишешь?
что я должен
По существу ответить
?

ещё раз для тупого

конкретно покажи - в чём слив и где заднюю.
:mrgreen:
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 20:41

  19yuriy91 написав:а 90-е в расеи были гораздо жестокими, чем у нас


Сложно сказать, у нас был Крым усеянный трупами от "башмаков" и других. Банды были везде, Одесса строго было поделена на зоны влияния, я не знал ни одной частной структуры, которая бы не платила деньги рэкету, и даже мега крупные структуры платили.
К концу девяностых бандитские крыши уступили место ментовским, только к середине нулевых белый бизнес вышел из-под всяких крыш. Может конечно что-то осталось.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 20:55

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  19yuriy91 написав:я про то, что находятся желающие "побыковать", как в те года.
а то, что приструнили - конечно, гуд



напомнило этот момент из Глухаря с "заведением для досуга".
- вас слишком долго не было.. а тут все поменялось (суть с 1:30)

galex
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 20:59

  freeze написав:
  19yuriy91 написав:а 90-е в расеи были гораздо жестокими, чем у нас


Сложно сказать, у нас был Крым усеянный трупами от "башмаков" и других. Банды были везде, Одесса строго было поделена на зоны влияния, я не знал ни одной частной структуры, которая бы не платила деньги рэкету, и даже мега крупные структуры платили.
К концу девяностых бандитские крыши уступили место ментовским, только к середине нулевых белый бизнес вышел из-под всяких крыш. Может конечно что-то осталось.

да, крым из головы вылетел.
там крови пролито было....
у меня одноклассник как раз в конце 80-х и 90-е пару-тройку ходок имел по "нетяжёлым", но одинаковым статьям, проходил как рецидивист, так он рассказывал, что отбывал с крымчанами, те поголовно по "тяжёлым" были.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 19:49

  freeze написав:
  19yuriy91 написав:а 90-е в расеи были гораздо жестокими, чем у нас


Сложно сказать, у нас был Крым усеянный трупами от "башмаков" и других. Банды были везде, Одесса строго было поделена на зоны влияния, я не знал ни одной частной структуры, которая бы не платила деньги рэкету, и даже мега крупные структуры платили.
К концу девяностых бандитские крыши уступили место ментовским, только к середине нулевых белый бизнес вышел из-под всяких крыш. Может конечно что-то осталось.

Зачем вы мучаетесь в Украине ? перезжайте в Крым, всё это получите сполна. И рекет, и 90-е. Что ? не хотите ? странно
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 20:19

  pesikot написав:
  freeze написав:
  19yuriy91 написав:а 90-е в расеи были гораздо жестокими, чем у нас


Сложно сказать, у нас был Крым усеянный трупами от "башмаков" и других. Банды были везде, Одесса строго было поделена на зоны влияния, я не знал ни одной частной структуры, которая бы не платила деньги рэкету, и даже мега крупные структуры платили.
К концу девяностых бандитские крыши уступили место ментовским, только к середине нулевых белый бизнес вышел из-под всяких крыш. Может конечно что-то осталось.

Зачем вы мучаетесь в Украине ? перезжайте в Крым, всё это получите сполна. И рекет, и 90-е. Что ? не хотите ? странно


Я потерял от разных бандитских наездов сумму такую, что вы своим бухгалтерским трудом не заработаете и за всю жизнь. Поэтому говорю о проблеме с глубоким знанием дела. И завязывайте со своей жлобской привычкой с подворотни советовать другим людям, что им делать.
freeze
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