Додано: П'ят 02 лис, 2018 19:33

19yuriy91

По существу ответить нечего.

Ляпнул "трусами об асфальт" про 90-е.

А представление никакого не имеет о 90-х

Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах