Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
19yuriy91 написав:а 90-е в расеи были гораздо жестокими, чем у нас
Сложно сказать, у нас был Крым усеянный трупами от "башмаков" и других. Банды были везде, Одесса строго было поделена на зоны влияния, я не знал ни одной частной структуры, которая бы не платила деньги рэкету, и даже мега крупные структуры платили. К концу девяностых бандитские крыши уступили место ментовским, только к середине нулевых белый бизнес вышел из-под всяких крыш. Может конечно что-то осталось.
19yuriy91 написав:а 90-е в расеи были гораздо жестокими, чем у нас
Сложно сказать, у нас был Крым усеянный трупами от "башмаков" и других. Банды были везде, Одесса строго было поделена на зоны влияния, я не знал ни одной частной структуры, которая бы не платила деньги рэкету, и даже мега крупные структуры платили. К концу девяностых бандитские крыши уступили место ментовским, только к середине нулевых белый бизнес вышел из-под всяких крыш. Может конечно что-то осталось.
да, крым из головы вылетел. там крови пролито было.... у меня одноклассник как раз в конце 80-х и 90-е пару-тройку ходок имел по "нетяжёлым", но одинаковым статьям, проходил как рецидивист, так он рассказывал, что отбывал с крымчанами, те поголовно по "тяжёлым" были.
19yuriy91 написав:а 90-е в расеи были гораздо жестокими, чем у нас
Сложно сказать, у нас был Крым усеянный трупами от "башмаков" и других. Банды были везде, Одесса строго было поделена на зоны влияния, я не знал ни одной частной структуры, которая бы не платила деньги рэкету, и даже мега крупные структуры платили. К концу девяностых бандитские крыши уступили место ментовским, только к середине нулевых белый бизнес вышел из-под всяких крыш. Может конечно что-то осталось.
Зачем вы мучаетесь в Украине ? перезжайте в Крым, всё это получите сполна. И рекет, и 90-е. Что ? не хотите ? странно
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
19yuriy91 написав:а 90-е в расеи были гораздо жестокими, чем у нас
Сложно сказать, у нас был Крым усеянный трупами от "башмаков" и других. Банды были везде, Одесса строго было поделена на зоны влияния, я не знал ни одной частной структуры, которая бы не платила деньги рэкету, и даже мега крупные структуры платили. К концу девяностых бандитские крыши уступили место ментовским, только к середине нулевых белый бизнес вышел из-под всяких крыш. Может конечно что-то осталось.
Зачем вы мучаетесь в Украине ? перезжайте в Крым, всё это получите сполна. И рекет, и 90-е. Что ? не хотите ? странно
Я потерял от разных бандитских наездов сумму примерно с пятью нулями в долларах, это по ценам 90-х. Поэтому говорю о проблеме с глубоким знанием дела. И завязывайте со своей жлобской привычкой с подворотни советовать другим людям, что им делать.