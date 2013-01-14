|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 03 лис, 2018 20:19
Я потерял от разных бандитских наездов сумму примерно с пятью нулями в долларах, это по ценам 90-х. Поэтому говорю о проблеме с глубоким знанием дела. И завязывайте со своей жлобской привычкой с подворотни советовать другим людям, что им делать.
Додано: Нед 04 лис, 2018 10:25
Френсис Фукуяма: Угроза для Украины – не только Россия, но и коррупция, слабое управление
Подробности читайте на УНИАН:
Додано: Нед 04 лис, 2018 16:05
* Но когда у тебя идет война на твоей территории, немного сложновато продвигаться вперед.
Это не непреодолимые обстоятельства. Я думаю, что они должны предпринять меры, что улучшить управление.
Вы считаете, что Украина не двигается вперед?
Я думаю, что они упустили момент после революции достоинства. * (c)
|