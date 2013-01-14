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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4041404240434044
Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 20:19

Я потерял от разных бандитских наездов сумму примерно с пятью нулями в долларах, это по ценам 90-х. Поэтому говорю о проблеме с глубоким знанием дела. И завязывайте со своей жлобской привычкой с подворотни советовать другим людям, что им делать.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 10:25

Френсис Фукуяма: Угроза для Украины – не только Россия, но и коррупция, слабое управление


Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/10323387 ... lenie.html
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 16:05

* Но когда у тебя идет война на твоей территории, немного сложновато продвигаться вперед.

Это не непреодолимые обстоятельства. Я думаю, что они должны предпринять меры, что улучшить управление.

Вы считаете, что Украина не двигается вперед?

Я думаю, что они упустили момент после революции достоинства. * (c)
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 17:32

detroytred
Да, но Владимир Путин, к примеру, только что заявил (и это было странно слышать от него конкретно), что Украина не двигается вперед, что у них внутренние конфликты и поэтому у них много проблем с экономикой, бизнесом. Но кто создает, кто инициатор всех этих конфликтов?
Русские абсолютно точно делали все возможное, чтобы усугубить конфликты. Но есть проблема коррупции. В России эта проблема еще более серьезная. В Украине хотя бы есть молодое поколение реформаторов, которые хотят избавиться от коррупции в Украине. Я не вижу ничего похожего в России. В этом плане, я с гораздо большей надеждой наблюдаю за Украиной.

Может не стоит вырывать фразы из контекста и подавать, как Вам выгоднее. Так как, в эту игру можно играть не только Вам
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 23:22

*хотят*!
Ключевое слово.

Хотеть можно по-разному.
Например, на словах))
Что, собственно, мы и видим.

Похоже Именно поэтому автор и указал на упущенное время. На не реализацию ... хотелок))

Да и я постоянно подчеркиваю, что мало!!! Мало, недостаточно таких темпов реализации, такого одного хотения.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 23:30

Тут на соседней ветке закономерно шнобельщик наконец-то заслуженно получил представление за свои перлы на Шнобелевскую премию по экономике.

Ещё и попытался выкручиваться))
-----------------------------------
Взагалі не погано крім писати - ще й вміти читати
Ось тут написано про зміну продуктивності не тільки шляхом довгого гарапника
Нед 04 лис, 2018 00:27* (с) будивельник

Читать тут умеют все.
- сообщение на Шнобелевскую 13.24 о производительности (в контексте повышения цен и утверждений с упоминанием только о *морковке* работникам, и только при опрежении роста доходов) )
- присуждение ЛАДом 13.34
- пояснения от Den-a 14.30, потом Zradio
- прозрение и жалкие оправдания, когда указали на невежество и присудили Шнобелевку, в 00.27

Вкупе с * ВВП - сумма цен всех товаров..* присуждение вполне закономерно.

Таким образом - мои поздравления шнобельщику.
detroytred
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