|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 03 лис, 2018 20:19
Я потерял от разных бандитских наездов сумму примерно с пятью нулями в долларах, это по ценам 90-х. Поэтому говорю о проблеме с глубоким знанием дела. И завязывайте со своей жлобской привычкой с подворотни советовать другим людям, что им делать.
Додано: Нед 04 лис, 2018 10:25
Френсис Фукуяма: Угроза для Украины – не только Россия, но и коррупция, слабое управление
Подробности читайте на УНИАН:
Додано: Нед 04 лис, 2018 16:05
* Но когда у тебя идет война на твоей территории, немного сложновато продвигаться вперед.
Это не непреодолимые обстоятельства. Я думаю, что они должны предпринять меры, что улучшить управление.
Вы считаете, что Украина не двигается вперед?
Я думаю, что они упустили момент после революции достоинства. * (c)
Додано: Нед 04 лис, 2018 17:32
detroytred
Может не стоит вырывать фразы из контекста и подавать, как Вам выгоднее. Так как, в эту игру можно играть не только Вам
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Додано: Нед 04 лис, 2018 23:22
*хотят*!
Ключевое слово.
Хотеть можно по-разному.
Например, на словах))
Что, собственно, мы и видим.
Похоже Именно поэтому автор и указал на упущенное время. На не реализацию ... хотелок))
Да и я постоянно подчеркиваю, что мало!!! Мало, недостаточно таких темпов реализации, такого одного хотения.
Додано: Нед 04 лис, 2018 23:30
Тут на соседней ветке закономерно шнобельщик наконец-то заслуженно получил представление за свои перлы на Шнобелевскую премию по экономике.
Ещё и попытался выкручиваться))
-----------------------------------
Взагалі не погано крім писати - ще й вміти читати
Ось тут написано про зміну продуктивності не тільки шляхом довгого гарапника
Нед 04 лис, 2018 00:27* (с) будивельник
Читать тут умеют все.
- сообщение на Шнобелевскую 13.24 о производительности (в контексте повышения цен и утверждений с упоминанием только о *морковке* работникам, и только при опрежении роста доходов) )
- присуждение ЛАДом 13.34
- пояснения от Den-a 14.30, потом Zradio
- прозрение и жалкие оправдания, когда указали на невежество и присудили Шнобелевку, в 00.27
Вкупе с * ВВП - сумма цен всех товаров..* присуждение вполне закономерно.
Таким образом - мои поздравления шнобельщику.
|