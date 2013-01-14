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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4042404340444045>
Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 20:19

Я потерял от разных бандитских наездов сумму примерно с пятью нулями в долларах, это по ценам 90-х. Поэтому говорю о проблеме с глубоким знанием дела. И завязывайте со своей жлобской привычкой с подворотни советовать другим людям, что им делать.
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 10:25

Френсис Фукуяма: Угроза для Украины – не только Россия, но и коррупция, слабое управление


Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/10323387 ... lenie.html
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 16:05

* Но когда у тебя идет война на твоей территории, немного сложновато продвигаться вперед.

Это не непреодолимые обстоятельства. Я думаю, что они должны предпринять меры, что улучшить управление.

Вы считаете, что Украина не двигается вперед?

Я думаю, что они упустили момент после революции достоинства. * (c)
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 17:32

detroytred
Да, но Владимир Путин, к примеру, только что заявил (и это было странно слышать от него конкретно), что Украина не двигается вперед, что у них внутренние конфликты и поэтому у них много проблем с экономикой, бизнесом. Но кто создает, кто инициатор всех этих конфликтов?
Русские абсолютно точно делали все возможное, чтобы усугубить конфликты. Но есть проблема коррупции. В России эта проблема еще более серьезная. В Украине хотя бы есть молодое поколение реформаторов, которые хотят избавиться от коррупции в Украине. Я не вижу ничего похожего в России. В этом плане, я с гораздо большей надеждой наблюдаю за Украиной.

Может не стоит вырывать фразы из контекста и подавать, как Вам выгоднее. Так как, в эту игру можно играть не только Вам
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 23:22

*хотят*!
Ключевое слово.

Хотеть можно по-разному.
Например, на словах))
Что, собственно, мы и видим.

Похоже Именно поэтому автор и указал на упущенное время. На не реализацию ... хотелок))

Да и я постоянно подчеркиваю, что мало!!! Мало, недостаточно таких темпов реализации, такого одного хотения.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 23:30

Тут на соседней ветке закономерно шнобельщик наконец-то заслуженно получил представление за свои перлы на Шнобелевскую премию по экономике.

Ещё и попытался выкручиваться))
-----------------------------------
Взагалі не погано крім писати - ще й вміти читати
Ось тут написано про зміну продуктивності не тільки шляхом довгого гарапника
Нед 04 лис, 2018 00:27* (с) будивельник

Читать тут умеют все.
- сообщение на Шнобелевскую 13.24 о производительности (в контексте повышения цен и утверждений с упоминанием только о *морковке* работникам, и только при опрежении роста доходов) )
- присуждение ЛАДом 13.34
- пояснения от Den-a 14.30, потом Zradio
- прозрение и жалкие оправдания, когда указали на невежество и присудили Шнобелевку, в 00.27

Вкупе с * ВВП - сумма цен всех товаров..* присуждение вполне закономерно.

Таким образом - мои поздравления шнобельщику.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 21:55

  detroytred написав:*хотят*!
Ключевое слово.

Хотеть можно по-разному.
Например, на словах))
Что, собственно, мы и видим.

Ну вы в этой теме.
В теме говорить, говорить и говорить. На каждый ответ вам - от вас три поста, минимум.
А по теме коррупции, пойдите и оформите загран.паспорт, уже нет "ускорителей" процесса.
Переоформление авто, уже нет "ускорителей" процесса.
Вчера наблюдал, как полиция активно штрафовала тех, кто занимает места для инвалидов под ТРЦ, не будучи сами инвалидами. Пообщался с полицейским, сказал, "официально жалоб много поступает".
Большое путешествие начинается с малых шагов.
PS. начинаю отсчёт, сколько будет от вас постов
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 22:02

  pesikot написав:Пообщался с полицейским, сказал, "официально жалоб много поступает".


Надо же!
Тут ведь принято полагать, что жаловаться некому.
откуда такие неправильные копы? :-)
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 22:23

pesikot
Вы, как обычно, мимо...))

Форум и есть для того, чтобы поговорить, пообщаться, обменяться мнениями, для дружественного общения.

Претензии же к должностным лицам относительно выполнения ими должностных обязанностей. Среди которых пункт поговорить и просто хотеть, а не выполнять согласно требований рукдокументов отсутствуют.

Насчёт количества сообщений у меня -- это действительно серьёзная претензия))) Особенно на фоне Ваших редких, но ...


justit
Внимание акцентировалось на результате обращений и на причине выбора пересичнымт альтернативных вариантов решения проблем.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 22:26

detroytred
Да не утруждайте себя. Ваш слив в унитаз я только что услышал.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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