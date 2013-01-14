Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot Вот всё Вас к теме унитаза тянет... Проблемы))
Для Вас в очередной раз напомню, что с моей стороны не говорится то, что вообще ничего не делается, в том числе и в вопросе уменьшения коррупции. Я указывал на то, что этого мало!!! Мало этих малых шагов. Для заявляемых целей. И на это указывают послы, кахи и пр.
Летаем, але нызенько-нызенько..
З.Ы. обратитесь вместе с собаками, котами к специалистам...
* Чтобы оправдать ожидания людей и вернуть их доверие, ответственность перед общественностью и прозрачность должны быть усилены не только на бумаге, но и на практике. Активное привлечение гражданского общества может еще больше способствовать устойчивым изменениям. Недостаточно просто объявлять о запланированных реформах; они должны быть должным образом реализованы. Именно это покажет, что в Украине действительно есть*
кстати, в расеи тоже есть адепты "малых дел", дескать - власть плохая, но если я вот тут сам заборчик подкрашу, а вот если каждый "заборчик подкрасит", будет гуд. и там авторитетные, разумные люди заявляют об ошибочности этой "теории". это не значит, шо "заборчики красить" не надо, но системные проблемы, влияющие на жизнь страны, этим не решить.