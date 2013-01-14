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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4042404340444045
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 22:33

Вспомнил!
Шнобельщик же ведь уже занимался счётом постов))
И что?)) Зачем?))
Чтобы наконец-то не генеририровать претензии-нападки с потолка, а висунути обгрунтоване зауваження))

Так я с данным согласен.
И не раз уже предлагал -- рассмотрю любые пожелания от возмущенной общественности))

Уморили уже.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 22:40

pesikot
Вот всё Вас к теме унитаза тянет...
Проблемы))

Для Вас в очередной раз напомню, что с моей стороны не говорится то, что вообще ничего не делается, в том числе и в вопросе уменьшения коррупции.
Я указывал на то, что этого мало!!! Мало этих малых шагов.
Для заявляемых целей.
И на это указывают послы, кахи и пр.

Летаем, але нызенько-нызенько..

З.Ы. обратитесь вместе с собаками, котами к специалистам...
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 22:48

Для любителей малых шагов на большом пути:

* Чтобы оправдать ожидания людей и вернуть их доверие, ответственность перед общественностью и прозрачность должны быть усилены не только на бумаге, но и на практике. Активное привлечение гражданского общества может еще больше способствовать устойчивым изменениям.
Недостаточно просто объявлять о запланированных реформах; они должны быть должным образом реализованы. Именно это покажет, что в Украине действительно есть*

https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 9/7074317/


Прямо дословно о хотелках и поговорить. Так это не Фукуяма.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 23:07

  detroytred написав:Для любителей малых шагов н


кстати, в расеи тоже есть адепты "малых дел", дескать - власть плохая, но если я вот тут сам заборчик подкрашу, а вот если каждый "заборчик подкрасит", будет гуд.
и там авторитетные, разумные люди заявляют об ошибочности этой "теории".
это не значит, шо "заборчики красить" не надо, но системные проблемы, влияющие на жизнь страны, этим не решить.
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