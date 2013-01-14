Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot Вот всё Вас к теме унитаза тянет... Проблемы))
Для Вас в очередной раз напомню, что с моей стороны не говорится то, что вообще ничего не делается, в том числе и в вопросе уменьшения коррупции. Я указывал на то, что этого мало!!! Мало этих малых шагов. Для заявляемых целей. И на это указывают послы, кахи и пр.
Летаем, але нызенько-нызенько..
З.Ы. обратитесь вместе с собаками, котами к специалистам...
* Чтобы оправдать ожидания людей и вернуть их доверие, ответственность перед общественностью и прозрачность должны быть усилены не только на бумаге, но и на практике. Активное привлечение гражданского общества может еще больше способствовать устойчивым изменениям. Недостаточно просто объявлять о запланированных реформах; они должны быть должным образом реализованы. Именно это покажет, что в Украине действительно есть*
кстати, в расеи тоже есть адепты "малых дел", дескать - власть плохая, но если я вот тут сам заборчик подкрашу, а вот если каждый "заборчик подкрасит", будет гуд. и там авторитетные, разумные люди заявляют об ошибочности этой "теории". это не значит, шо "заборчики красить" не надо, но системные проблемы, влияющие на жизнь страны, этим не решить.
detroytred написав:Для любителей малых шагов на большом пути:
* Чтобы оправдать ожидания людей и вернуть их доверие, ответственность перед общественностью и прозрачность должны быть усилены не только на бумаге, но и на практике. Активное привлечение гражданского общества может еще больше способствовать устойчивым изменениям. Недостаточно просто объявлять о запланированных реформах; они должны быть должным образом реализованы. Именно это покажет, что в Украине действительно есть*
Прямо дословно о хотелках и поговорить. Так это не Фукуяма.
4 ваших ответа на 1 мой пост. Вы себя превзошли. Итак. 1) Загранпаспорт можно оформить без "ускорителей" - это хотелки или реальность ? 2) Авто можно перерегистрировать без "ускорителей" - это хотелки или реальность ? 3) Полиция, по факту обращения граждан, выезжает и штрафует нарушителей парковки - это хотелки или реальность ? Кем это всё сделано ? Кто это всё делает ? Рептилоиды с планеты Нибиру ? Или можновладци вместе с перечисными
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Ну и что, что 4 в ответ?)) Наврядли ошибусь, но по памяти шнобельщик и 5-6 насчитывал. Так что о *превзошли* Вы, как обычно мимо.
Теперь по сути. Попробуйте по буквам в сообщении моём от 22.40: * Для Вас в очередной раз напомню, что с моей стороны не говорится то, что вообще ничего не делается, в том числе и в вопросе уменьшения коррупции. Я указывал на то, что этого мало!!! Мало этих малых шагов.*
Вы идёт по пути шнобельщика - сами придумывает оппоненту... К чему эти вопросы, если мною никогда не утверждалось ни того, что можновладци вообще ничего не сделали-делают, ни того, что пересичные тоже не принимают никакого участия в жизни общества-государства, в реформах и т.п.?!
С моей стороны речь идёт о степени.
З.Ы. Это как дворник, который в ответ на указание ему о некачественно выполненной работе, тычет , позывая - смотрите, вот тут я мел, тут собрал... Есть результат -- грязный двор. Манипуляции кусками из общей картины -- это методы политиков, чиновников и шнобельщика. И Вас))
Именно так они трубят о досягненнях своих. И о движении... Но по факту -- нызенько-нызенько.