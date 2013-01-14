Додано: Сер 07 лис, 2018 08:58

Ну и что, что 4 в ответ?))

Наврядли ошибусь, но по памяти шнобельщик и 5-6 насчитывал. Так что о *превзошли* Вы, как обычно мимо.



Теперь по сути.

Попробуйте по буквам в сообщении моём от 22.40: * Для Вас в очередной раз напомню, что с моей стороны не говорится то, что вообще ничего не делается, в том числе и в вопросе уменьшения коррупции.

Я указывал на то, что этого мало!!! Мало этих малых шагов.*



Вы идёт по пути шнобельщика - сами придумывает оппоненту...

К чему эти вопросы, если мною никогда не утверждалось ни того, что можновладци вообще ничего не сделали-делают, ни того, что пересичные тоже не принимают никакого участия в жизни общества-государства, в реформах и т.п.?!



С моей стороны речь идёт о степени.



З.Ы. Это как дворник, который в ответ на указание ему о некачественно выполненной работе, тычет , позывая - смотрите, вот тут я мел, тут собрал...

Есть результат -- грязный двор.

Манипуляции кусками из общей картины -- это методы политиков, чиновников и шнобельщика.

И Вас))



Именно так они трубят о досягненнях своих.

И о движении...

Но по факту -- нызенько-нызенько.