Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot Вот всё Вас к теме унитаза тянет... Проблемы))
Для Вас в очередной раз напомню, что с моей стороны не говорится то, что вообще ничего не делается, в том числе и в вопросе уменьшения коррупции. Я указывал на то, что этого мало!!! Мало этих малых шагов. Для заявляемых целей. И на это указывают послы, кахи и пр.
Летаем, але нызенько-нызенько..
З.Ы. обратитесь вместе с собаками, котами к специалистам...
* Чтобы оправдать ожидания людей и вернуть их доверие, ответственность перед общественностью и прозрачность должны быть усилены не только на бумаге, но и на практике. Активное привлечение гражданского общества может еще больше способствовать устойчивым изменениям. Недостаточно просто объявлять о запланированных реформах; они должны быть должным образом реализованы. Именно это покажет, что в Украине действительно есть*
кстати, в расеи тоже есть адепты "малых дел", дескать - власть плохая, но если я вот тут сам заборчик подкрашу, а вот если каждый "заборчик подкрасит", будет гуд. и там авторитетные, разумные люди заявляют об ошибочности этой "теории". это не значит, шо "заборчики красить" не надо, но системные проблемы, влияющие на жизнь страны, этим не решить.
detroytred написав:Для любителей малых шагов на большом пути:
* Чтобы оправдать ожидания людей и вернуть их доверие, ответственность перед общественностью и прозрачность должны быть усилены не только на бумаге, но и на практике. Активное привлечение гражданского общества может еще больше способствовать устойчивым изменениям. Недостаточно просто объявлять о запланированных реформах; они должны быть должным образом реализованы. Именно это покажет, что в Украине действительно есть*
Прямо дословно о хотелках и поговорить. Так это не Фукуяма.
4 ваших ответа на 1 мой пост. Вы себя превзошли. Итак. 1) Загранпаспорт можно оформить без "ускорителей" - это хотелки или реальность ? 2) Авто можно перерегистрировать без "ускорителей" - это хотелки или реальность ? 3) Полиция, по факту обращения граждан, выезжает и штрафует нарушителей парковки - это хотелки или реальность ? Кем это всё сделано ? Кто это всё делает ? Рептилоиды с планеты Нибиру ? Или можновладци вместе с перечисными
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Ну и что, что 4 в ответ?)) Наврядли ошибусь, но по памяти шнобельщик и 5-6 насчитывал. Так что о *превзошли* Вы, как обычно мимо.
Теперь по сути. Попробуйте по буквам в сообщении моём от 22.40: * Для Вас в очередной раз напомню, что с моей стороны не говорится то, что вообще ничего не делается, в том числе и в вопросе уменьшения коррупции. Я указывал на то, что этого мало!!! Мало этих малых шагов.*
Вы идёт по пути шнобельщика - сами придумывает оппоненту... К чему эти вопросы, если мною никогда не утверждалось ни того, что можновладци вообще ничего не сделали-делают, ни того, что пересичные тоже не принимают никакого участия в жизни общества-государства, в реформах и т.п.?!
С моей стороны речь идёт о степени.
З.Ы. Это как дворник, который в ответ на указание ему о некачественно выполненной работе, тычет , позывая - смотрите, вот тут я мел, тут собрал... Есть результат -- грязный двор. Манипуляции кусками из общей картины -- это методы политиков, чиновников и шнобельщика. И Вас))
Именно так они трубят о досягненнях своих. И о движении... Но по факту -- нызенько-нызенько.
detroytred написав:Манипуляции кусками из общей картины -- это методы политиков, чиновников и шнобельщика. И Вас))
Сидить треуголкін , роздає на-право і на-ліво свої геніально-тупі вказівки і дивується , що роблять не те що він хоче... А все тому , що відповідальність несе не той хто вказує , а той хто робить... От і виходить , сидить такий маленький як я і кожен десь щось робить, то 5 років по 100м2 будує і вводить в експлуатацію , то будує нове кафе і розкручує щоб запрацювало , то купує нове авто , садить на нього людей щоб таксували.... і постійно за цими мілкими справами ніколи вгору плюнути, здавалось би , якщо повірити треуголкіно про те що всюди жах і запустіння- то такий як я повинен дико піднятися , але виявляється навколо мене , сотні і тисячі таких самих маленьких , як мурашки щось роблять , хтось робить краще від мене , хтось гірше - але всі робимо... А що в треуголкіна- він сидить ждуном , нічого не робить і своє неробство оправдовує що інші роблять ще менше... Так на хвилинку Безвіз - хтось зробив Томос-хтось пропихнув ВВП - хтось збільшив як в доларах так і в гривні на 10% в рік в середньому на протязі останніх 4 років(15,16,17,18) Курс долара-хтось нормалізував Тарифи-хтось урівняв В ОРДЛО - хтось на лінії розмежування стоїть Армію з розваленої - хтось перетворив в досить непогану ( а хтось 20 років викладав політекономію в льотному училищі і довикладався до того , що ні літаків ні льотчиків) Податкову - хтось змусив працювати з підприємцями виключно в телефонному режимі ( три роки , жодного зайвого виклику в податкову, все спілкування через Медок і телефон, і то телефон коли я якийсь дрібязок в 100-1000 грн не доплачу, то телефонує інспектор і вибачаючись що потурбував нагадує мені про помилку(мою))
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Шнобельщик он на то и шнобельщик, чтобы глупости генерировать.
1. Шнобельщик не способен увидеть, что указивки дают и указывают на неудовлетворительный результат мвфы, байдены, мчелы, фукуямы, кахи и и т.д. Ссылки-то мною даются, а не отсебятина сплошная на Шнобелевскую..
2. Шнобельщику хоть сотый раз повтори, что такие маленькие украинцы делают каждый день (будують кафе, покупают автор и т.д.), но этого количества в обществе мало и такого результата мало. Для нового качества. И от того, что шнобельщик это делает изменений в масштабе общества нет. А для того, чтобы зашевелись все остальные нужны действия власть имущих. Пересичные же выбирают пока иные варианты решения проблем))
3. Поэтому шнобельщику только и остаётся усиливать свою абсурдистику ложью. Тупо лгать о политэкономии в летном училище и пр.
Ложь уже вошла в норму. Тупо лжёт, как кисель...
4. Ну и для шнобельщика поясняю летают и обслуживают технику, управляют штабами и бригадами именно те, которых учили далеко не четыре года назад или вчера. Им просто улучшили материальное, техническое, финансовое и пр. обеспечение. И всё....
5. Для шнобельщиков Филарет прямым текстом указал, что не *пропихнуть*, а сложилась ситуация, когда Томос не могли не дать. Прямым текстом през-ту, общественности в лицо во время речи.
6. Тарифы вместо рынка услуг и наведения порядка с коррупцией и безалаберностью?! Весьма сомнительное достижение)))
7. Безвиз - реально достижение. Но этого мало... Рост ВВП)))
Шнобельщик он такой шнобельщик.. Генерирует глупости, как дышит.
* і постійно за цими мілкими справами ніколи вгору плюнути, здавалось би , якщо повірити треуголкіно про те що всюди жах і запустіння-*(с) шнобельщик
Вот так взял и тупо приписал оппоненту. Солгал.
И это непосредственно под постом, в котором у меня подчеркнуто: * в очередной раз напомню, что с моей стороны не говорится то, что вообще ничего не делается, в том числе и в вопросе уменьшения коррупции. Я указывал на то, что этого мало!!! Мало этих малых шагов.*
З.Ы. а шнобельщик солгал о *всюди жах и запустиння*.
Вот как так можно-то? Прямо под сообщение сразу лгать?! Как кисель...
Сидит такой шнобельщик, что-то делает ... тысячи таких маленьких вокруг него, как мурашки - роблять. Но!!!! Вот тут и главная ошибка шнобельщика -- он не видит того, что результат от этого в обществе не меняется.
И то, что другие или ничего не делают, или работают абы как, или пьют, или уезжают за границу и т.д. -- это их право. Но именно функция именно можновладцив создать такие условия в обществе, чтобы заинтересовать эти группы, чтобы повысить эффективность добросовестно работающих мурашок вышеназванной группы.
Но ждуны, они такие ждуны))
Кстати, за неробство оправдывания были нужны только в совке. Объяснение поведения людей второй группы - это из другой оперы, чем оправдания.
А вот слабые попытки защитить неудовлетворительную работу можновладцив - это и есть оправдания.