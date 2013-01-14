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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4042404340444045
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 22:40

pesikot
Вот всё Вас к теме унитаза тянет...
Проблемы))

Для Вас в очередной раз напомню, что с моей стороны не говорится то, что вообще ничего не делается, в том числе и в вопросе уменьшения коррупции.
Я указывал на то, что этого мало!!! Мало этих малых шагов.
Для заявляемых целей.
И на это указывают послы, кахи и пр.

Летаем, але нызенько-нызенько..

З.Ы. обратитесь вместе с собаками, котами к специалистам...
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 22:48

Для любителей малых шагов на большом пути:

* Чтобы оправдать ожидания людей и вернуть их доверие, ответственность перед общественностью и прозрачность должны быть усилены не только на бумаге, но и на практике. Активное привлечение гражданского общества может еще больше способствовать устойчивым изменениям.
Недостаточно просто объявлять о запланированных реформах; они должны быть должным образом реализованы. Именно это покажет, что в Украине действительно есть*

https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 9/7074317/


Прямо дословно о хотелках и поговорить. Так это не Фукуяма.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 23:07

  detroytred написав:Для любителей малых шагов н


кстати, в расеи тоже есть адепты "малых дел", дескать - власть плохая, но если я вот тут сам заборчик подкрашу, а вот если каждый "заборчик подкрасит", будет гуд.
и там авторитетные, разумные люди заявляют об ошибочности этой "теории".
это не значит, шо "заборчики красить" не надо, но системные проблемы, влияющие на жизнь страны, этим не решить.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 19:43

  detroytred написав:Для любителей малых шагов на большом пути:

* Чтобы оправдать ожидания людей и вернуть их доверие, ответственность перед общественностью и прозрачность должны быть усилены не только на бумаге, но и на практике. Активное привлечение гражданского общества может еще больше способствовать устойчивым изменениям.
Недостаточно просто объявлять о запланированных реформах; они должны быть должным образом реализованы. Именно это покажет, что в Украине действительно есть*

https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 9/7074317/

Прямо дословно о хотелках и поговорить. Так это не Фукуяма.

4 ваших ответа на 1 мой пост. Вы себя превзошли.
Итак.
1) Загранпаспорт можно оформить без "ускорителей" - это хотелки или реальность ?
2) Авто можно перерегистрировать без "ускорителей" - это хотелки или реальность ?
3) Полиция, по факту обращения граждан, выезжает и штрафует нарушителей парковки - это хотелки или реальность ?
Кем это всё сделано ? Кто это всё делает ? Рептилоиды с планеты Нибиру ?
Или можновладци вместе с перечисными
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 08:58

Ну и что, что 4 в ответ?))
Наврядли ошибусь, но по памяти шнобельщик и 5-6 насчитывал. Так что о *превзошли* Вы, как обычно мимо.

Теперь по сути.
Попробуйте по буквам в сообщении моём от 22.40: * Для Вас в очередной раз напомню, что с моей стороны не говорится то, что вообще ничего не делается, в том числе и в вопросе уменьшения коррупции.
Я указывал на то, что этого мало!!! Мало этих малых шагов.*

Вы идёт по пути шнобельщика - сами придумывает оппоненту...
К чему эти вопросы, если мною никогда не утверждалось ни того, что можновладци вообще ничего не сделали-делают, ни того, что пересичные тоже не принимают никакого участия в жизни общества-государства, в реформах и т.п.?!

С моей стороны речь идёт о степени.

З.Ы. Это как дворник, который в ответ на указание ему о некачественно выполненной работе, тычет , позывая - смотрите, вот тут я мел, тут собрал...
Есть результат -- грязный двор.
Манипуляции кусками из общей картины -- это методы политиков, чиновников и шнобельщика.
И Вас))

Именно так они трубят о досягненнях своих.
И о движении...
Но по факту -- нызенько-нызенько.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 11:49

  detroytred написав:Манипуляции кусками из общей картины -- это методы политиков, чиновников и шнобельщика.
И Вас))
Сидить треуголкін , роздає на-право і на-ліво свої геніально-тупі вказівки і дивується , що роблять не те що він хоче...
А все тому , що відповідальність несе не той хто вказує , а той хто робить...
От і виходить , сидить такий маленький як я і кожен десь щось робить, то 5 років по 100м2 будує і вводить в експлуатацію , то будує нове кафе і розкручує щоб запрацювало , то купує нове авто , садить на нього людей щоб таксували.... і постійно за цими мілкими справами ніколи вгору плюнути, здавалось би , якщо повірити треуголкіно про те що всюди жах і запустіння- то такий як я повинен дико піднятися , але виявляється навколо мене , сотні і тисячі таких самих маленьких , як мурашки щось роблять , хтось робить краще від мене , хтось гірше - але всі робимо...
А що в треуголкіна- він сидить ждуном , нічого не робить і своє неробство оправдовує що інші роблять ще менше...
Так на хвилинку
Безвіз - хтось зробив
Томос-хтось пропихнув
ВВП - хтось збільшив як в доларах так і в гривні на 10% в рік в середньому на протязі останніх 4 років(15,16,17,18)
Курс долара-хтось нормалізував
Тарифи-хтось урівняв
В ОРДЛО - хтось на лінії розмежування стоїть
Армію з розваленої - хтось перетворив в досить непогану ( а хтось 20 років викладав політекономію в льотному училищі і довикладався до того , що ні літаків ні льотчиків)
Податкову - хтось змусив працювати з підприємцями виключно в телефонному режимі ( три роки , жодного зайвого виклику в податкову, все спілкування через Медок і телефон, і то телефон коли я якийсь дрібязок в 100-1000 грн не доплачу, то телефонує інспектор і вибачаючись що потурбував нагадує мені про помилку(мою))
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 12:11

Шнобельщик он на то и шнобельщик, чтобы глупости генерировать.

1. Шнобельщик не способен увидеть, что указивки дают и указывают на неудовлетворительный результат мвфы, байдены, мчелы, фукуямы, кахи и и т.д.
Ссылки-то мною даются, а не отсебятина сплошная на Шнобелевскую..

2. Шнобельщику хоть сотый раз повтори, что такие маленькие украинцы делают каждый день (будують кафе, покупают автор и т.д.), но этого количества в обществе мало и такого результата мало.
Для нового качества.
И от того, что шнобельщик это делает изменений в масштабе общества нет.
А для того, чтобы зашевелись все остальные нужны действия власть имущих.
Пересичные же выбирают пока иные варианты решения проблем))

3. Поэтому шнобельщику только и остаётся усиливать свою абсурдистику ложью.
Тупо лгать о политэкономии в летном училище и пр.

Ложь уже вошла в норму. Тупо лжёт, как кисель...

4. Ну и для шнобельщика поясняю летают и обслуживают технику, управляют штабами и бригадами именно те, которых учили далеко не четыре года назад или вчера.
Им просто улучшили материальное, техническое, финансовое и пр. обеспечение.
И всё....

5. Для шнобельщиков Филарет прямым текстом указал, что не *пропихнуть*, а сложилась ситуация, когда Томос не могли не дать.
Прямым текстом през-ту, общественности в лицо во время речи.

6. Тарифы вместо рынка услуг и наведения порядка с коррупцией и безалаберностью?!
Весьма сомнительное достижение)))

7. Безвиз - реально достижение.
Но этого мало...
Рост ВВП)))

Шнобельщик он такой шнобельщик..
Генерирует глупости, как дышит.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 12:19

Да и вопрос!
Какие я раздавал указивки?
В студию!

Выполнение должностных обязанностей должностными лицами - это указивка?))
Нет, это прямая обязанность.

Ответственность за то, что у должностного лица указано в перечне - такое-то лицо, на посаде, отвечает: за ... (и перечень).

Никакой генерации шнобелевщины, в отличие от лауреатов))
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 12:26

* і постійно за цими мілкими справами ніколи вгору плюнути, здавалось би , якщо повірити треуголкіно про те що всюди жах і запустіння-*(с) шнобельщик

Вот так взял и тупо приписал оппоненту. Солгал.

И это непосредственно под постом, в котором у меня подчеркнуто:
* в очередной раз напомню, что с моей стороны не говорится то, что вообще ничего не делается, в том числе и в вопросе уменьшения коррупции.
Я указывал на то, что этого мало!!! Мало этих малых шагов.*

З.Ы. а шнобельщик солгал о *всюди жах и запустиння*.

Вот как так можно-то?
Прямо под сообщение сразу лгать?!
Как кисель...
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 12:57

А теперь суть.

Сидит такой шнобельщик, что-то делает ... тысячи таких маленьких вокруг него, как мурашки - роблять.
Но!!!!
Вот тут и главная ошибка шнобельщика -- он не видит того, что результат от этого в обществе не меняется.

И то, что другие или ничего не делают, или работают абы как, или пьют, или уезжают за границу и т.д. -- это их право.
Но именно функция именно можновладцив создать такие условия в обществе, чтобы заинтересовать эти группы, чтобы повысить эффективность добросовестно работающих мурашок вышеназванной группы.

Но ждуны, они такие ждуны))

Кстати, за неробство оправдывания были нужны только в совке.
Объяснение поведения людей второй группы - это из другой оперы, чем оправдания.

А вот слабые попытки защитить неудовлетворительную работу можновладцив - это и есть оправдания.
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