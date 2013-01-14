Додано: Сер 07 лис, 2018 18:53

1 ВВП виросло на 30% в порівнянні з 2014 і це признають в МВФ , подобається це ждунам/треуголкінам чи ні

2 В 2014 падіння було зумовлене не тільки провалом курсу. а й відгризанням від України 10% території/населення/виробничих потужностей

3 Безвіз не дали росії ( з лап якої харчується 30% політичного істеблішменту ЄС) і дали нам , корупційній недокраїні з бездарним керівництвом(виділенне курсивом -версія треуголкіна)

3 Томос просили всі від партійного генсека, вихідця з комсомолу-твердого директора(творця олігархічної системи) до агента американського впливу (через дружину) - а протиснув чогось сьогоднішній шоколадний- вкупі з кривавим Пастором ,Зайцем ,Вінницьким базарником,картавою Першою людиною в Парламентсько-Президентській республіці.

4 Виявляється ми можемо витрачати 5% ВВП на ЗСУ і це не розвалює нашу економіку і витрачаючи 5% від ВВП яке в 10 разів менше від російського ( які витрачають на армію 15% від ВВП )- ми не віддали ні клаптика починаючи з 16 року...

Так на хвилинку витрачаючи в 30 разів менше - ми тримаємось

Напевно тому тримаємось що у нас всі крадуть а генпрокуратура нічого не бачить ?

5 Вказівки наш ждун звичайно нікому роздавати не може . бо його ніхто не те що слухати . його навіть не помітять... бо нуль на пенсії з амбіціями все одно нуль, а маленький в бізнесі з податками в 0,2млн /рік - величина на 0,2 млн....

http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників