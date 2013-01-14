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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 07 лис, 2018 18:53
1 ВВП виросло на 30% в порівнянні з 2014 і це признають в МВФ , подобається це ждунам/треуголкінам чи ні
2 В 2014 падіння було зумовлене не тільки провалом курсу. а й відгризанням від України 10% території/населення/виробничих потужностей
3 Безвіз не дали росії ( з лап якої харчується 30% політичного істеблішменту ЄС) і дали нам , корупційній недокраїні з бездарним керівництвом(виділенне курсивом -версія треуголкіна)
3 Томос просили всі від партійного генсека, вихідця з комсомолу-твердого директора(творця олігархічної системи) до агента американського впливу (через дружину) - а протиснув чогось сьогоднішній шоколадний- вкупі з кривавим Пастором ,Зайцем ,Вінницьким базарником,картавою Першою людиною в Парламентсько-Президентській республіці.
4 Виявляється ми можемо витрачати 5% ВВП на ЗСУ і це не розвалює нашу економіку і витрачаючи 5% від ВВП яке в 10 разів менше від російського ( які витрачають на армію 15% від ВВП )- ми не віддали ні клаптика починаючи з 16 року...
Так на хвилинку витрачаючи в 30 разів менше - ми тримаємось
Напевно тому тримаємось що у нас всі крадуть а генпрокуратура нічого не бачить ?
5 Вказівки наш ждун звичайно нікому роздавати не може . бо його ніхто не те що слухати . його навіть не помітять... бо нуль на пенсії з амбіціями все одно нуль, а маленький в бізнесі з податками в 0,2млн /рік - величина на 0,2 млн....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
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budivelnik
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Додано: Сер 07 лис, 2018 19:45
detroytred написав:
Но по факту -- нызенько-нызенько.
По факту, на маленькие шаги вам ответить нечего. Написали много, но всё мимо.
Если не делать эти маленькие шаги, что мы никуда не придём.
А если широко шагать, то можно порвать штаны.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
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pesikot
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Додано: Сер 07 лис, 2018 20:47
pesikot
По факту Вы закрыли глаза на очевидные вещи -- эти маленькие шаги не изменяют общую картину, результат.
Ну и сами, как обычно придумали-приписали о том, что кто-то хоть когда-то, хоть раз говорил, что маленькие шаги делать не нужно (то есть не делать маленькие шаги).
МВФы, байдены, кахи, фуеуямы, мчелы и пр. подчеркивают, что давно пора большие делать.
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detroytred
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Додано: Сер 07 лис, 2018 20:57
detroytred написав:
МВФы, байдены, кахи, фуеуямы, мчелы и пр. подчеркивают, что давно пора большие делать.
иначе штаны будут постоянно, если не порванными, то изрядно потёртыми, уж точно.
это к "А если широко шагать, то можно порвать штаны"
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