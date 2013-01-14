Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
1 ВВП виросло на 30% в порівнянні з 2014 і це признають в МВФ , подобається це ждунам/треуголкінам чи ні 2 В 2014 падіння було зумовлене не тільки провалом курсу. а й відгризанням від України 10% території/населення/виробничих потужностей 3 Безвіз не дали росії ( з лап якої харчується 30% політичного істеблішменту ЄС) і дали нам , корупційній недокраїні з бездарним керівництвом(виділенне курсивом -версія треуголкіна) 3 Томос просили всі від партійного генсека, вихідця з комсомолу-твердого директора(творця олігархічної системи) до агента американського впливу (через дружину) - а протиснув чогось сьогоднішній шоколадний- вкупі з кривавим Пастором ,Зайцем ,Вінницьким базарником,картавою Першою людиною в Парламентсько-Президентській республіці. 4 Виявляється ми можемо витрачати 5% ВВП на ЗСУ і це не розвалює нашу економіку і витрачаючи 5% від ВВП яке в 10 разів менше від російського ( які витрачають на армію 15% від ВВП )- ми не віддали ні клаптика починаючи з 16 року... Так на хвилинку витрачаючи в 30 разів менше - ми тримаємось Напевно тому тримаємось що у нас всі крадуть а генпрокуратура нічого не бачить ? 5 Вказівки наш ждун звичайно нікому роздавати не може . бо його ніхто не те що слухати . його навіть не помітять... бо нуль на пенсії з амбіціями все одно нуль, а маленький в бізнесі з податками в 0,2млн /рік - величина на 0,2 млн....
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Не ну когда шнобельщик пытался меняться своим вкладом в бюджет, сравнивая свою торговлю горилкою с контрактами по обучению иностранных авиационных специалистов, то это было смешно, но терпимо. Но когда шнобельщик кого-то нулем голословно называет и сам себя превозносит - * а маленький в бізнесі з податками в 0,2млн /рік - величина на 0,2 млн....* -- то это треуголка. Не голословная, с потолка, а реальная по факту))
Кусок- прапор он и есть кусок... Глуп и туп. На Шнобелевскую тянет также утверждение * довикладався до того , що ні літаків ні льотчиків)* Количество летательных аппаратов определяется кем и чем?)) Летает сейчас кто?)) Задачу в 2014-Ом выполнили обучаемые кем? Несмотря на уровень обеспечения учебного процесса, начиная с невыплаты денежного довольствия и заканчивая отсутствием топлива и техники.
detroytred написав:Задачу в 2014-Ом выполнили обучаемые кем?
Прекрасно виконана задача по здачі Криму і ОРДЛО - і після цього цей замполіт в треуголці ці ганебні для України факти ставить собі в заслугу? Наполеон - ти не переплутав? Це парашинська армія прекрасно виконала задачу , захопивши 10% території без пострілу А тобою підготовлені замполіти льотних училищ ,як таракани розповзлись на пенсію, разом з тобою до речі... Такщо Чия б корова мичала -а твоя б мовчала... Вчитель по зраді блі.. Вчитьвсях як треба, а сам не застрелився після 25 років протирання лампасів і здачі криму без жодного пострілу. Хоча б один літун, піднявся і валянув в колону танків чи бетерів в криму...ти б тоді міг щось вякати.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Томос просили все - факт? Факт. Но получилось у ПАПа - факт. Но из этого нельзя делать вот такой однозначный шнобелевский будивельный вывод! Но шнобельщик делает!!! Именно на эту шнобелевскую логику и манеру я постоянно указываю.
Ведь чего проще - попытаться разобраться в причинах и сути. А не факт, факт и вывод с потолка будивельный.
Логика же и факты указывают на следующее: просили все и продолжали бы просить. И самый главный просильщик кто? Кто???!!! Да сам Филарет. Сама церковь. И уж кому должны были пойти на встречу, так не комсомоьцу, банкиру, кондитеру, а Филарету и Ко. Но им отказывали ... почему?)))) Хотя Филарет анафеме подвергся за свои убеждения и стремления от агрессора, а Вселенский и Ко отказывали.
Инициатором получения поместного статуса Украинской Православной Церкви была именно Церковь, а не власть. По его словам, инициатива появилась еще в июле 1992 года во время встречи с Вселенским патриархом.
"Тогда Украина образовалась как государство и появился вопрос автокефалии. Это решение было единогласно принято на Поместном соборе, на котором были представители всех украинских епархий, монастырей, учебных заведений, весь епископат. Мы с этим решением обратились к Московскому Патриархату, нам сказали, что рассмотрят этот вопрос на Поместном соборе Русской Церкви. Но соборы созывались, а украинский вопрос об автокефалии не рассматривался", - говорит
К Вселенскому патриарху неоднократно обращались с просьбой предоставить автокефалию православным Украины, но выдвигались разные требования, утверждает патриарх УПЦ КП.
"Он нам различные условия ставил. Объединитесь сначала с автокефальной Церковью (Украинская Автокефальная Православная Церковь), с Московским Патриархатом. Мы вели переговоры, доходили до того, что готовы были созвать (объединительный) собор, но Москва блокировала все", - говорит Филарет.* https://ru.tsn.ua/ukrayina/moskva-bloki ... 71137.html
Вы понимаете, что такое в лицо на таком мероприятии заявить, что сложились условия, что томос не дать не могли?!! После речи президента...
А шнобельщик в достижения записывает)))) И не понимает ктотна самом деле добился. Путая кто с при ком. Точнее не понимая сути. Сути процессов.