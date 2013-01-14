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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4044404540464047>
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 18:53

1 ВВП виросло на 30% в порівнянні з 2014 і це признають в МВФ , подобається це ждунам/треуголкінам чи ні
2 В 2014 падіння було зумовлене не тільки провалом курсу. а й відгризанням від України 10% території/населення/виробничих потужностей
3 Безвіз не дали росії ( з лап якої харчується 30% політичного істеблішменту ЄС) і дали нам , корупційній недокраїні з бездарним керівництвом(виділенне курсивом -версія треуголкіна)
3 Томос просили всі від партійного генсека, вихідця з комсомолу-твердого директора(творця олігархічної системи) до агента американського впливу (через дружину) - а протиснув чогось сьогоднішній шоколадний- вкупі з кривавим Пастором ,Зайцем ,Вінницьким базарником,картавою Першою людиною в Парламентсько-Президентській республіці.
4 Виявляється ми можемо витрачати 5% ВВП на ЗСУ і це не розвалює нашу економіку і витрачаючи 5% від ВВП яке в 10 разів менше від російського ( які витрачають на армію 15% від ВВП )- ми не віддали ні клаптика починаючи з 16 року...
Так на хвилинку витрачаючи в 30 разів менше - ми тримаємось
Напевно тому тримаємось що у нас всі крадуть а генпрокуратура нічого не бачить ?
5 Вказівки наш ждун звичайно нікому роздавати не може . бо його ніхто не те що слухати . його навіть не помітять... бо нуль на пенсії з амбіціями все одно нуль, а маленький в бізнесі з податками в 0,2млн /рік - величина на 0,2 млн....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 19:45

  detroytred написав:Но по факту -- нызенько-нызенько.

По факту, на маленькие шаги вам ответить нечего. Написали много, но всё мимо.
Если не делать эти маленькие шаги, что мы никуда не придём.
А если широко шагать, то можно порвать штаны.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 20:47

pesikot
По факту Вы закрыли глаза на очевидные вещи -- эти маленькие шаги не изменяют общую картину, результат.

Ну и сами, как обычно придумали-приписали о том, что кто-то хоть когда-то, хоть раз говорил, что маленькие шаги делать не нужно (то есть не делать маленькие шаги).

МВФы, байдены, кахи, фуеуямы, мчелы и пр. подчеркивают, что давно пора большие делать.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 20:57

  detroytred написав:
МВФы, байдены, кахи, фуеуямы, мчелы и пр. подчеркивают, что давно пора большие делать.


иначе штаны будут постоянно, если не порванными, то изрядно потёртыми, уж точно. :)
это к "А если широко шагать, то можно порвать штаны"
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 21:10

Не ну когда шнобельщик пытался меняться своим вкладом в бюджет, сравнивая свою торговлю горилкою с контрактами по обучению иностранных авиационных специалистов, то это было смешно, но терпимо.
Но когда шнобельщик кого-то нулем голословно называет и сам себя превозносит - * а маленький в бізнесі з податками в 0,2млн /рік - величина на 0,2 млн....* -- то это треуголка. Не голословная, с потолка, а реальная по факту))

Кусок- прапор он и есть кусок...
Глуп и туп.
На Шнобелевскую тянет также утверждение * довикладався до того , що ні літаків ні льотчиків)*
Количество летательных аппаратов определяется кем и чем?))
Летает сейчас кто?))
Задачу в 2014-Ом выполнили обучаемые кем?
Несмотря на уровень обеспечения учебного процесса, начиная с невыплаты денежного довольствия и заканчивая отсутствием топлива и техники.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 21:36

  detroytred написав:Задачу в 2014-Ом выполнили обучаемые кем?
Прекрасно виконана задача по здачі Криму і ОРДЛО - і після цього цей замполіт в треуголці ці ганебні для України факти ставить собі в заслугу?
Наполеон - ти не переплутав? Це парашинська армія прекрасно виконала задачу , захопивши 10% території без пострілу
А тобою підготовлені замполіти льотних училищ ,як таракани розповзлись на пенсію, разом з тобою до речі...
Такщо
Чия б корова мичала -а твоя б мовчала...
Вчитель по зраді блі.. Вчитьвсях як треба, а сам не застрелився після 25 років протирання лампасів і здачі криму без жодного пострілу.
Хоча б один літун, піднявся і валянув в колону танків чи бетерів в криму...ти б тоді міг щось вякати.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
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budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 21:41

Насчёт томоса...
Ну нельзя быть настолько ...

Томос просили все - факт? Факт.
Но получилось у ПАПа - факт.
Но из этого нельзя делать вот такой однозначный шнобелевский будивельный вывод!
Но шнобельщик делает!!!
Именно на эту шнобелевскую логику и манеру я постоянно указываю.

Ведь чего проще - попытаться разобраться в причинах и сути.
А не факт, факт и вывод с потолка будивельный.

Логика же и факты указывают на следующее: просили все и продолжали бы просить.
И самый главный просильщик кто?
Кто???!!!
Да сам Филарет. Сама церковь.
И уж кому должны были пойти на встречу, так не комсомоьцу, банкиру, кондитеру, а Филарету и Ко.
Но им отказывали ... почему?))))
Хотя Филарет анафеме подвергся за свои убеждения и стремления от агрессора, а Вселенский и Ко отказывали.

Инициатором получения поместного статуса Украинской Православной Церкви была именно Церковь, а не власть. По его словам, инициатива появилась еще в июле 1992 года во время встречи с Вселенским патриархом.

"Тогда Украина образовалась как государство и появился вопрос автокефалии. Это решение было единогласно принято на Поместном соборе, на котором были представители всех украинских епархий, монастырей, учебных заведений, весь епископат. Мы с этим решением обратились к Московскому Патриархату, нам сказали, что рассмотрят этот вопрос на Поместном соборе Русской Церкви. Но соборы созывались, а украинский вопрос об автокефалии не рассматривался", - говорит

К Вселенскому патриарху неоднократно обращались с просьбой предоставить автокефалию православным Украины, но выдвигались разные требования, утверждает патриарх УПЦ КП.

"Он нам различные условия ставил. Объединитесь сначала с автокефальной Церковью (Украинская Автокефальная Православная Церковь), с Московским Патриархатом. Мы вели переговоры, доходили до того, что готовы были созвать (объединительный) собор, но Москва блокировала все", - говорит Филарет.*
https://ru.tsn.ua/ukrayina/moskva-bloki ... 71137.html

Вы понимаете, что такое в лицо на таком мероприятии заявить, что сложились условия, что томос не дать не могли?!!
После речи президента...

А шнобельщик в достижения записывает))))
И не понимает ктотна самом деле добился.
Путая кто с при ком.
Точнее не понимая сути.
Сути процессов.

Лишь по вершкам.

Зы. Это как при Януковиче было то-то))
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 21:51

Шнобельщик начал генерить шнобельщину.
Опять полез не в чистку картошки, как упоминал на другой ветке, что *у мене картоплю чистив*.

Обобщения - это манипуляция. Есть чётко определённые законом, а не шнобельщиком порядок и правила действий, кто и как должен поступать. И кто за что отвечает.

Открывай и читай...
Зачем генерить чушь отсебятинную.

Именно для того в обществе и государстве созданы законы и пр., чтобы каждый не генерил претензии-хотелки отсебятинные к другим.

Почему кто-то что-то не направил...)))))

С таким же успехом кто-то мог направить что-то и на Раду и т.п., посчитав, что это именно в тот момент и именно так нужно.

Зачем генерить чушь?
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 22:07

  detroytred написав:Именно для того в обществе и государстве созданы законы и пр., чтобы каждый не генерил претензии-хотелки отсебятинные к другим.
Ти про себе?
Ти по яким законам несеш отсебятинные к другим
Тобі здалось що влада погана - яким законом це визначено ?
Хто був судья? Ти.....
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budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 22:11

Почему?
По кругу...

Потому что все аэродромы были блокированы. Поэтому даже, если бы летун захотел и взял ЛА с заправкой и с вооружением на борту, как метлу у прапорца)), то не смог бы физически.

Почему Муженко и Ко (и всё тогдашнее руководство) не приняли решения об ударе с материковых аэродромов? -- вот это уже здравый вопрос.

Какие проблемы у шнобельщика? Обращайтесь, они все на месте и объяснят))
detroytred
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