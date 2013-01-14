Додано: Сер 07 лис, 2018 21:41

Насчёт томоса...Ну нельзя быть настолько ...Томос просили все - факт? Факт.Но получилось у ПАПа - факт.Но из этого нельзя делать вот такой однозначный шнобелевский будивельный вывод!Но шнобельщик делает!!!Именно на эту шнобелевскую логику и манеру я постоянно указываю.Ведь чего проще - попытаться разобраться в причинах и сути.А не факт, факт и вывод с потолка будивельный.Логика же и факты указывают на следующее: просили все и продолжали бы просить.И самый главный просильщик кто?Кто???!!!Да сам Филарет. Сама церковь.И уж кому должны были пойти на встречу, так не комсомоьцу, банкиру, кондитеру, а Филарету и Ко.Но им отказывали ... почему?))))Хотя Филарет анафеме подвергся за свои убеждения и стремления от агрессора, а Вселенский и Ко отказывали.Инициатором получения поместного статуса Украинской Православной Церкви была именно Церковь, а не власть. По его словам, инициатива появилась еще в июле 1992 года во время встречи с Вселенским патриархом."Тогда Украина образовалась как государство и появился вопрос автокефалии. Это решение было единогласно принято на Поместном соборе, на котором были представители всех украинских епархий, монастырей, учебных заведений, весь епископат. Мы с этим решением обратились к Московскому Патриархату, нам сказали, что рассмотрят этот вопрос на Поместном соборе Русской Церкви. Но соборы созывались, а украинский вопрос об автокефалии не рассматривался", - говоритК Вселенскому патриарху неоднократно обращались с просьбой предоставить автокефалию православным Украины, но выдвигались разные требования, утверждает патриарх УПЦ КП."Он нам различные условия ставил. Объединитесь сначала с автокефальной Церковью (Украинская Автокефальная Православная Церковь), с Московским Патриархатом. Мы вели переговоры, доходили до того, что готовы были созвать (объединительный) собор, но Москва блокировала все", - говорит Филарет.*Вы понимаете, что такое в лицо на таком мероприятии заявить, что сложились условия, что томос не дать не могли?!!После речи президента...А шнобельщик в достижения записывает))))И не понимает ктотна самом деле добился.Путая кто с при ком.Точнее не понимая сути.Сути процессов.Лишь по вершкам.Зы. Это как при Януковиче было то-то))