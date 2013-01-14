Так томоса еще не дали, когда дадут, тогда можно говорить будет в настоящем времени.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 07 лис, 2018 22:25
Додано: Сер 07 лис, 2018 22:26
Шнобельщик опять генерит...
Где я указываю, что влада погана?!))) Конкретно. Формулировки.
Что значит погана???)))
Что за прапорские категории..
По буквам читайте.
Но главное.
Шнобельщик не в состоянии увидеть разницу между правом оценивать (и выражать своё мнение) действия других должностных лиц и
правом выдвигать требования к другим почему они поступили согласно законам, а не их хотелкам (поднялся и вальнул)?
Оценку действий властей от байденов и Ко я приводил. Даже они имеют такое право.
Хотелось бы от шнобельщика увидеть законы о праве *подняться и шмальнуть*.
Додано: Сер 07 лис, 2018 22:39
Кстати, это мечта многих пересичных (хоть всю, хоть кого) иметь право на сильные действия!!!
Хотя нигде такого нет.
Потому что одному одно взбредет, другому другое ...
Есть порядок и законы.
Хотя у нас уж очень заужены.
И та же децентрализация только начинается.
Прогресс, что поговорить, оценить пересичный имеет законное право!))
Это только рашкованиях могут задать вопрос * Тобі здалось що влада погана - яким законом це визначено ?
Хто був судья? Ти.....*
Зеркальное отражение ватана.
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