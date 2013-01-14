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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4044404540464047
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 22:25

  detroytred написав:Томос просили все - факт? Факт.
Но получилось у ПАПа - факт.


Так томоса еще не дали, когда дадут, тогда можно говорить будет в настоящем времени.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 22:26

Шнобельщик опять генерит...

Где я указываю, что влада погана?!))) Конкретно. Формулировки.
Что значит погана???)))
Что за прапорские категории..

По буквам читайте.

Но главное.
Шнобельщик не в состоянии увидеть разницу между правом оценивать (и выражать своё мнение) действия других должностных лиц и
правом выдвигать требования к другим почему они поступили согласно законам, а не их хотелкам (поднялся и вальнул)?

Оценку действий властей от байденов и Ко я приводил. Даже они имеют такое право.

Хотелось бы от шнобельщика увидеть законы о праве *подняться и шмальнуть*.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 22:39

Кстати, это мечта многих пересичных (хоть всю, хоть кого) иметь право на сильные действия!!!

Хотя нигде такого нет.
Потому что одному одно взбредет, другому другое ...
Есть порядок и законы.
Хотя у нас уж очень заужены.
И та же децентрализация только начинается.

Прогресс, что поговорить, оценить пересичный имеет законное право!))
Это только рашкованиях могут задать вопрос * Тобі здалось що влада погана - яким законом це визначено ?
Хто був судья? Ти.....*

Зеркальное отражение ватана.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 23:24

У меня всё по фен-шую, в духе времени.

* Борислав Береза: "Право на свободу слова и свободу высказывать свое мнение – это права демократического и свободного общества. Любая атака на свободомыслие недопустима. Право на критику власти – одно из важнейших завоеваний Майдана. *

https://m.gordonua.com/news/society/bor ... 69094.html
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 00:41

  detroytred написав:У меня всё по фен-шую, в духе времени.
* Борислав Береза: "Право на свободу слова и свободу высказывать свое мнение – это права демократического и свободного общества. Любая атака на свободомыслие недопустима. Право на критику власти – одно из важнейших завоеваний Майдана. *
https://m.gordonua.com/news/society/bor ... 69094.html

Наша свобода слова - это свобода лить грязь на самих себя и сеять в обществе пессимизм и безнадегу. В этой обстановке процветают юли-парасюки-найемы-соболевы и иже с ними. При всех властях, начиная с 1991 года.
Я против такой свободы.
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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