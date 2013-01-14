Так томоса еще не дали, когда дадут, тогда можно говорить будет в настоящем времени.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 07 лис, 2018 22:25
Додано: Сер 07 лис, 2018 22:26
Шнобельщик опять генерит...
Где я указываю, что влада погана?!))) Конкретно. Формулировки.
Что значит погана???)))
Что за прапорские категории..
По буквам читайте.
Но главное.
Шнобельщик не в состоянии увидеть разницу между правом оценивать (и выражать своё мнение) действия других должностных лиц и
правом выдвигать требования к другим почему они поступили согласно законам, а не их хотелкам (поднялся и вальнул)?
Оценку действий властей от байденов и Ко я приводил. Даже они имеют такое право.
Хотелось бы от шнобельщика увидеть законы о праве *подняться и шмальнуть*.
Додано: Сер 07 лис, 2018 22:39
Кстати, это мечта многих пересичных (хоть всю, хоть кого) иметь право на сильные действия!!!
Хотя нигде такого нет.
Потому что одному одно взбредет, другому другое ...
Есть порядок и законы.
Хотя у нас уж очень заужены.
И та же децентрализация только начинается.
Прогресс, что поговорить, оценить пересичный имеет законное право!))
Это только рашкованиях могут задать вопрос * Тобі здалось що влада погана - яким законом це визначено ?
Хто був судья? Ти.....*
Зеркальное отражение ватана.
Додано: Сер 07 лис, 2018 23:24
У меня всё по фен-шую, в духе времени.
* Борислав Береза: "Право на свободу слова и свободу высказывать свое мнение – это права демократического и свободного общества. Любая атака на свободомыслие недопустима. Право на критику власти – одно из важнейших завоеваний Майдана. *
Додано: Чет 08 лис, 2018 00:41
Наша свобода слова - это свобода лить грязь на самих себя и сеять в обществе пессимизм и безнадегу. В этой обстановке процветают юли-парасюки-найемы-соболевы и иже с ними. При всех властях, начиная с 1991 года.
Я против такой свободы.
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Чет 08 лис, 2018 07:54
логика ылиты
Народний депутат від БПП Олег Барна хоче позбавлення акредитації при Верховній Раді України журналіста програми «Гроші» каналу «1+1» Ігоря Колтунова, якого він обматюкав у кулуарах парламенту 2 жовтня
Додано: Чет 08 лис, 2018 08:14
Старикан
Власти поют о *всё хорошо, прекрасная маркиза*.
Юли-наемы - наоборот.
Кто и почему преобладает в обществе?
Без юль-наемов будем иметь тот же совок.
И оптимизм точно также очень быстро пропадает, несмотря на одну песню оптимистическую.
Додано: Чет 08 лис, 2018 08:39
1 Поки живуть ті в кого в голові совок- доти совок буде і без юль-наємів
2 Совок це не буркд в туалетах чи підїздах - совок це коли совчанин вважає що йому хтось винен і за нього хтось зробить
там де ніхто /нікому/нічого не винен - там совок закінчується.
3 Без привязок до собистостей , але
Поки служба в армії=вмінню провести парад і підлизатись до начальства так ,щоб був позитивний висновок про перевірку - доти армія була совком в квадраті , і дуже мало представників старої армії в званні від капітана і вище( вислуга від 10 років і вище) в 2014 хоч якось себе проявив, що привело до втрат 10% території , при чому жоден караульний, жоден черговий по частині,жоден командир зєднання від роти і вище - не віддав наказ про відкриття вогню по загарбнику.
Саме це не віддання наказу і є аргументом совка в головах тодішніх військових( у всіх головах і всіх військових)
4 Пройшло пару років і пацани з Майдану стали капітанами/майорами і сталось диво - армія ожила...
Але чи є в цьому феномені заслуга вчорашніх протирачів штанів в лампасах які в 2014 просрали все, включаючи свою честь.
Чи можуть вони спираючись на закони часу генсека брежнєва оправдувати свою бездіяльність і пояснювати свою зраду?
5 Ріст ВВП на 30% при втраті територій на 10% ,збільшення витрат на армію до 5% від ВВП, безвіз ,єдина церква,відсутність перевірок податкової ,зменшення оподаткування Фонду оплати праці, зміна правил ціноутворення на газовому ринку, введення субсидій на короткий проміжок часу з подальшим зменшенням кількості незаконно отримуючих субсидії , програми кредитів на утеплення помешкань, програма кредитів на зелену енергетику - як на мене це дуже багато в країні яка воюючи витравлює з голів своїх мешканців совок.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
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