Додано: Чет 08 лис, 2018 08:39

detroytred написав: Без юль-наемов будем иметь тот же совок. Без юль-наемов будем иметь тот же совок.

1 Поки живуть ті в кого в голові совок- доти совок буде і без юль-наємів2 Совок це не буркд в туалетах чи підїздах - совок це коли совчанин вважає що йому хтось винен і за нього хтось зробитьтам де ніхто /нікому/нічого не винен - там совок закінчується.3 Без привязок до собистостей , алеПоки служба в армії=вмінню провести парад і підлизатись до начальства так ,щоб був позитивний висновок про перевірку - доти армія була совком в квадраті , і дуже мало представників старої армії в званні від капітана і вище( вислуга від 10 років і вище) в 2014 хоч якось себе проявив, що привело до втрат 10% території , при чому жоден караульний, жоден черговий по частині,жоден командир зєднання від роти і вище - не віддав наказ про відкриття вогню по загарбнику.Саме це не віддання наказу і є аргументом совка в головах тодішніх військових( у всіх головах і всіх військових)4 Пройшло пару років і пацани з Майдану стали капітанами/майорами і сталось диво - армія ожила...Але чи є в цьому феномені заслуга вчорашніх протирачів штанів в лампасах які в 2014 просрали все, включаючи свою честь.Чи можуть вони спираючись на закони часу генсека брежнєва оправдувати свою бездіяльність і пояснювати свою зраду?5 Ріст ВВП на 30% при втраті територій на 10% ,збільшення витрат на армію до 5% від ВВП, безвіз ,єдина церква,відсутність перевірок податкової ,зменшення оподаткування Фонду оплати праці, зміна правил ціноутворення на газовому ринку, введення субсидій на короткий проміжок часу з подальшим зменшенням кількості незаконно отримуючих субсидії , програми кредитів на утеплення помешкань, програма кредитів на зелену енергетику - як на мене це дуже багато в країні яка воюючи витравлює з голів своїх мешканців совок.