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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4045404640474048
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 12:53

Ну а то, что шнобельщик не в силах понять, что речь идёт не о выполнении кем-то за кого-то, а о выполнении каждым СВОИХ прямых обязанностей, то это проблема ... понимания.

Или банальная манипуляция. Как обычно, подмена сути мнения оппонента своей удобной заменой.
Попросту -- ложь.

По буквам -- речь о том, чтобы каждое должностное лицо выполняло свои прямые обязанности.
Открываем и читаем, кто что обязан и за что отвечает.

Не отвечает лейтенант за обороноспособность страны, количество ЛА и т.д.
Аналогично и остальное..
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 12:58

1. Факт - прошло 3-4 года
2. Факт - армия ожила.
Но из этого никоим образом не следует шнобельный вывод - потому что несколько пацанов с Майдана стали капитанами-майорами.

Такая причинно-следственная связь - обычная логика от шнобельщика)))

Причины другие.
А не такая, какая стукнула в голову.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 12:59

  detroytred написав:чтобы каждое должностное лицо выполняло свои прямые обязанности.
А хто ж проти?
Є в посадових обовязках кадрового військового захист територіальної цілосності України ? Є
Виконали - ні
Тому йди й вчись виконувати прямі свої обовязки і поки хоч клаптик Держави буде в руках ворога - до того часу не лізь з порадами ні до кого
Ні до будівельника. ні до прапорщика ні до Премєра з Президентом.
А от як тільки виконаєш визволення держави від загарбників- отримаєш алгоритм
а - доведеш нам спочатку що це ти зробив
б - доведеш нам що маєш знання які дозволяють тобі давати поради
в - почнеш радити...
А поки що йди і або протирай лампаси на пенсії і пиши мемуари , або йди і визволяй тобою просране.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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  #<1 ... 4045404640474048
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