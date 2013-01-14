Ну а то, что шнобельщик не в силах понять, что речь идёт не о выполнении кем-то за кого-то, а о выполнении каждым СВОИХ прямых обязанностей, то это проблема ... понимания.
Или банальная манипуляция. Как обычно, подмена сути мнения оппонента своей удобной заменой.
Попросту -- ложь.
По буквам -- речь о том, чтобы каждое должностное лицо выполняло свои прямые обязанности.
Открываем и читаем, кто что обязан и за что отвечает.
Не отвечает лейтенант за обороноспособность страны, количество ЛА и т.д.
Аналогично и остальное..