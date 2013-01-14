Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:чтобы каждое должностное лицо выполняло свои прямые обязанности.
А хто ж проти? Є в посадових обовязках кадрового військового захист територіальної цілосності України ? Є Виконали - ні Тому йди й вчись виконувати прямі свої обовязки і поки хоч клаптик Держави буде в руках ворога - до того часу не лізь з порадами ні до кого Ні до будівельника. ні до прапорщика ні до Премєра з Президентом. А от як тільки виконаєш визволення держави від загарбників- отримаєш алгоритм а - доведеш нам спочатку що це ти зробив б - доведеш нам що маєш знання які дозволяють тобі давати поради в - почнеш радити... А поки що йди і або протирай лампаси на пенсії і пиши мемуари , або йди і визволяй тобою просране.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
19yuriy91 написав:Народний депутат від БПП Олег Барна хоче позбавлення акредитації при Верховній Раді України журналіста програми «Гроші» каналу «1+1» Ігоря Колтунова, якого він обматюкав у кулуарах парламенту 2 жовтня
Факт 4 -- шнобельщик непонятно откуда взял его. Что значит * в професийний недолугости*?
Факт 5. Шнобельщик сгенерировал чушь. Посадови обо язки попробовал бы открыть и прочитать))) Прямые должностные обязанности.
Это только у шнобельщика любой всл захотел и пошёл *захищати териториальну цилистнисть*))) Кто как хочет и куда хочет.
Порядок прохождения в.службы строго определён. И за нарушения даже)) наказывают.
Все лица, определяющие порядок прохождения службы, как по контракту, так и в запасе на МЕСТЕ. В том числе и Верховный г-ч и головнокомандувач. Шнобельщик, какие проблемы? Обращайся со своими отсебятинами.
Старшина роты РДР точно такой военнообязанный, давал точно такую же присягу ...
Кадровой службы уже давно нет. Контракт!!!! Рынок!)))))) Гроши и договор)))) двух сторон.
Шнобельщик он такой шнобельщик... Прикольный сам раздает порады и алгоритмы!! Тем, кто на форуме обговаривает, обменивается мнениями по разным вопросам.
detroytred написав:1. Факт - прошло 3-4 года 2. Факт - армия ожила.
3 Факт - головнокомандуючий тієї армії в якій треуголкін протирав штани-здриснув до ворога 4 Факт - Головнокомандуючий армії яка ожила - той кого треуголкін звинувачує в професійній недолугості Як на мене з цього випливає наступний 5 Факт - треуголкін тріпло, якому вірити не можна.
Факт 4 -- шнобельщик непонятно откуда взял его. Что значит * в професийний недолугости*? Факт 5. Шнобельщик сгенерировал чушь. Посадови обо язки попробовал бы открыть и прочитать))) Прямые должностные обязанности.
Треуголкін ти маніпулюєш Факт №3 - Янукович який був до 2014 Головнокомандуючим - здриснув в країну агресор.. Ти служив до 2014 ? Твій головнокомандуючий здриснув , твій командир частнини наказ на відкриття вогню не дав , твої вихованці- вогонь не відкрили- ти зрадник? Факт № 4 - сьогоднішній Головнокомандуючий - Президент України Порошенко , владу якого ти поливаєш москальськими темниками - ти зрадник?
Факт №5 - який прямо випливає з Факту№4 і Факту№3 - ти звіздобол ( в кращому випадку) ідейний запроданець по світогляду і платний провокатор( в найгіршому випадку)
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників