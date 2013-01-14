Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Факт 4 -- о поливании москальскими темниками власти -- шнобельщик опять тупо лжет. Я опираюсь на цитаты-мнение байденов, пфайфферов, КАХ, мчел и т.д.
Так може в тебе настільки мало сірої речовини в черепушці що ти просто не в стані зрозуміти вислови байденів і інших ? Ці ж Байдени підтримують Україну Порошенка сильніше ніж Україну Януковича . ба більше , озброюють армію в якій Порошенко головнокомандуючий... А те що не дають все і відразу - так це нормально Для таких як ти - безвіз,Томос, тарифи - це вже за межею розуміння... Тому байдени з компанією і створюють в слабих на голову замполітів враження що все ще може бути по їхньому.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
detroytred написав:Старикан Власти поют о *всё хорошо, прекрасная маркиза*. Юли-наемы - наоборот. Кто и почему преобладает в обществе? Без юль-наемов будем иметь тот же совок. И оптимизм точно также очень быстро пропадает, несмотря на одну песню оптимистическую.
Власти "поют о том, что все хорошо" только в ваших фантазиях. А если иногда говорят о положительных сдвигах - это правильно. И вы бы на их месте говорили то же самое.
А юли-найемы и проплаченные ими СМИ - враги страны №1. Открываешь в смартфоне почти любое информприложение или соцсеть - рекламный портрет юленьки - защитницы обездоленных. Или, скажем, публикация об уровне криминальности в различных городах мира. Первый по криминальности - что-то типа типа Палермо, точно не помню. Киев, Харьков и Львов где-то на 150-200 местах. Заголовок статьи: "Три украинских города попали в список наиболее криминальных городов мира" - повбывав бы таких журнашлюх. Вот о чем я говорю.