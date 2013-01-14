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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4046404740484049
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 16:59

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:Факт 4 -- о поливании москальскими темниками власти -- шнобельщик опять тупо лжет.
Я опираюсь на цитаты-мнение байденов, пфайфферов, КАХ, мчел и т.д.

Так може в тебе настільки мало сірої речовини в черепушці що ти просто не в стані зрозуміти вислови байденів і інших ?
Ці ж Байдени підтримують Україну Порошенка сильніше ніж Україну Януковича . ба більше , озброюють армію в якій Порошенко головнокомандуючий...
А те що не дають все і відразу - так це нормально
Для таких як ти - безвіз,Томос, тарифи - це вже за межею розуміння...
Тому байдени з компанією і створюють в слабих на голову замполітів враження що все ще може бути по їхньому.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 17:00

мужуки, завязуйте...
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 17:07

А вообще забавно наблюдать, как шнобельщик подобно сталинским чекистам лепит нелепые связи, привязывает к обвинениям.

С потолка, голословно, что в голову взбрело.

Взял с потолка солгал - *твий головнокомандувач*.
И всё...

И ведь ни разу не извинится за ложь!
А наоборот, генерирует новую и новую дальше.
Просто прямая трансляция киселя..

Мы же в Европу идём!
Нельзя так лгать и лгать..
Это не просто непорядочно, это варварски примитивно и хамски.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 17:16

Шнобельщик
Естественно, что байдены поддерживают Украину и президента, и власть.

Кто же это отрицает-то?

По буквам читай моё мнение.
Я же сегодня уже два раза объяснял))
И попытайся понять о чем речь.
Предмет дискуссии.
Вместо своего домысливания (искажения, лжи приписываемой).

Впрочем, извиняюсь за завышенные требования к прапорцу.

Но только не нужно постоянно прямо лгать и лгать.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 17:18

  19yuriy91 написав:мужуки, завязуйте...
Як вважаєте - сам заспокоїться чи модератори допоможуть ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 17:18

Юрий91
Согласен. Увлекся.
Тут дна глупости и низости (так лгать и лгать) нет.

Но забавно! Бодрит.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 17:24

Сорри.
Но очередной перл!
Лгал о моей связи с модераторами и допускает, что *модератори поможуть*.

Я в адрес шнобельщика не пишу ложь...
Он постоянно пишет и при этом допускает, что меня могут *успокоить* модераторы))

Уж сперва лгуна...
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 19:15

  detroytred написав:Старикан
Власти поют о *всё хорошо, прекрасная маркиза*.
Юли-наемы - наоборот.
Кто и почему преобладает в обществе?
Без юль-наемов будем иметь тот же совок.
И оптимизм точно также очень быстро пропадает, несмотря на одну песню оптимистическую.

Власти "поют о том, что все хорошо" только в ваших фантазиях. А если иногда говорят о положительных сдвигах - это правильно. И вы бы на их месте говорили то же самое.

А юли-найемы и проплаченные ими СМИ - враги страны №1.
Открываешь в смартфоне почти любое информприложение или соцсеть - рекламный портрет юленьки - защитницы обездоленных.
Или, скажем, публикация об уровне криминальности в различных городах мира. Первый по криминальности - что-то типа типа Палермо, точно не помню. Киев, Харьков и Львов где-то на 150-200 местах. Заголовок статьи: "Три украинских города попали в список наиболее криминальных городов мира" - повбывав бы таких журнашлюх.
Вот о чем я говорю.

Я уже не говорю о Мураеве, скупающем ТВканалы.
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 20:01

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  Starikan написав:Первый по криминальности - что-то типа типа Палермо, точно не помню. Киев, Харьков и Львов где-то на 150-200 местах.


Не той нині Палермо - перший San Pedro Sula, Honduras https://www.numbeo.com/crime/rankings.jsp?title=2018
а в першій 15-ті 6 міст з Бразилії, три з ПАР.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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