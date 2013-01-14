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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4047404840494050
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 20:52

  Cler написав:
  Starikan написав:Я уже не говорю о Мураеве, скупающем ТВканалы.
не хотите про мураева раскажите про порошенко... :mrgreen:

При чем Порошенко к СМИ?
Все смотрят плюсы Коломойши, фирташевский Интер, ахметовскую Украину и мураевские каналы, на которых солирует Рабинович.
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 20:56

  Starikan написав:
  Cler написав:
  Starikan написав:Я уже не говорю о Мураеве, скупающем ТВканалы.
не хотите про мураева раскажите про порошенко... :mrgreen:

При чем Порошенко к СМИ?
Все смотрят плюсы Коломойши, фирташевский Интер, ахметовскую Украину и мураевские каналы, на которых солирует Рабинович.

он контролирует напрямую каналов не меньше чем мураев + на него работают каналы других олигархов, которые в настощий момент не хотят вступать с ним в противостояние...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 21:27

Старикан
* А если иногда говорят о положительных сдвигах * -- )))

Сравните:
https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 9/7074317/

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/06/19/7183810/


Возьмите выступления пр-та, премьера, руков-ля фракции и т.д..
Там отнюдь не иногда.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 21:29

  Starikan написав:
  Cler написав:
  Starikan написав:Я уже не говорю о Мураеве, скупающем ТВканалы.
не хотите про мураева раскажите про порошенко... :mrgreen:

При чем Порошенко к СМИ?
Все смотрят плюсы Коломойши, фирташевский Интер, ахметовскую Украину и мураевские каналы, на которых солирует Рабинович.


Я тоже замечаю,что народец в основном эти каналы смотрит,а каналы Порошенко Прямой и 5-ый не очень популярны.
Bayern
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 21:53

Прямой входит в пятерку среди информационных.

https://www.ukrinform.ru/rubric-society ... nalov.html
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 22:05

  Cler написав:он контролирует напрямую каналов не меньше чем мураев + на него работают каналы других олигархов, которые в настощий момент не хотят вступать с ним в противостояние...


Учитесь, как зраду на пустом месте раздувать надо!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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