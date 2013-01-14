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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4048404940504051
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:22

  Bayern написав:
  19yuriy91 написав:На Донбассе просто сейчас идет война, которая является самой худшей европейской войной со времен югославского кризиса в 90-х годах прошлого века.

Что значит самая худшая,а какие лучшие войны были в Европе после югославской?

вопрос надо бы волкеру адресовать.
навскидку - карабах, раша с грузией.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:42

  19yuriy91 написав:
  Bayern написав:
  19yuriy91 написав:На Донбассе просто сейчас идет война, которая является самой худшей европейской войной со времен югославского кризиса в 90-х годах прошлого века.

Что значит самая худшая,а какие лучшие войны были в Европе после югославской?

вопрос надо бы волкеру адресовать.
навскидку - карабах, раша с грузией.


Как бы при всем уважении к грузинскому народу географически граница пролегает по наивысшему гребню кавказских гор,даже Южная Осетия - это Азия,не говоря уже про Карабах. Хотя если уж Израиль,Казахстан,Азербайджан и Армения играют в европейских футбольных кубках,то всё смешалось в доме Оболонских :lol:
Bayern
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:53

  Bayern написав:
  19yuriy91 написав:
  Bayern написав:Что значит самая худшая,а какие лучшие войны были в Европе после югославской?

вопрос надо бы волкеру адресовать.
навскидку - карабах, раша с грузией.


Как бы при всем уважении к грузинскому народу географически граница пролегает по наивысшему гребню кавказских гор,даже Южная Осетия - это Азия,не говоря уже про Карабах. Хотя если уж Израиль,Казахстан,Азербайджан и Армения играют в европейских футбольных кубках,то всё смешалось в доме Оболонских :lol:

помимо футбола.

Грузия стала членом Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 24 марта 1992 года и с тех пор активно сотрудничает с этой организацией.
там же Азербайджан с Арменией

https://www.osce.org/ru/participating-states

так что географически границы также не неприкасаемы. :D
19yuriy91
 
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  #<1 ... 4048404940504051
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