Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
19yuriy91 написав:На Донбассе просто сейчас идет война, которая является самой худшей европейской войной со времен югославского кризиса в 90-х годах прошлого века.
Что значит самая худшая,а какие лучшие войны были в Европе после югославской?
вопрос надо бы волкеру адресовать. навскидку - карабах, раша с грузией.
Как бы при всем уважении к грузинскому народу географически граница пролегает по наивысшему гребню кавказских гор,даже Южная Осетия - это Азия,не говоря уже про Карабах. Хотя если уж Израиль,Казахстан,Азербайджан и Армения играют в европейских футбольных кубках,то всё смешалось в доме Оболонских
Bayern написав:Что значит самая худшая,а какие лучшие войны были в Европе после югославской?
вопрос надо бы волкеру адресовать. навскидку - карабах, раша с грузией.
Как бы при всем уважении к грузинскому народу географически граница пролегает по наивысшему гребню кавказских гор,даже Южная Осетия - это Азия,не говоря уже про Карабах. Хотя если уж Израиль,Казахстан,Азербайджан и Армения играют в европейских футбольных кубках,то всё смешалось в доме Оболонских
помимо футбола.
Грузия стала членом Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 24 марта 1992 года и с тех пор активно сотрудничает с этой организацией. там же Азербайджан с Арменией