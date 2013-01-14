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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4048404940504051
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:22

  Bayern написав:
  19yuriy91 написав:На Донбассе просто сейчас идет война, которая является самой худшей европейской войной со времен югославского кризиса в 90-х годах прошлого века.

Что значит самая худшая,а какие лучшие войны были в Европе после югославской?

вопрос надо бы волкеру адресовать.
навскидку - карабах, раша с грузией.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:42

  19yuriy91 написав:
  Bayern написав:
  19yuriy91 написав:На Донбассе просто сейчас идет война, которая является самой худшей европейской войной со времен югославского кризиса в 90-х годах прошлого века.

Что значит самая худшая,а какие лучшие войны были в Европе после югославской?

вопрос надо бы волкеру адресовать.
навскидку - карабах, раша с грузией.


Как бы при всем уважении к грузинскому народу географически граница пролегает по наивысшему гребню кавказских гор,даже Южная Осетия - это Азия,не говоря уже про Карабах. Хотя если уж Израиль,Казахстан,Азербайджан и Армения играют в европейских футбольных кубках,то всё смешалось в доме Оболонских :lol:
Bayern
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:53

  Bayern написав:
  19yuriy91 написав:
  Bayern написав:Что значит самая худшая,а какие лучшие войны были в Европе после югославской?

вопрос надо бы волкеру адресовать.
навскидку - карабах, раша с грузией.


Как бы при всем уважении к грузинскому народу географически граница пролегает по наивысшему гребню кавказских гор,даже Южная Осетия - это Азия,не говоря уже про Карабах. Хотя если уж Израиль,Казахстан,Азербайджан и Армения играют в европейских футбольных кубках,то всё смешалось в доме Оболонских :lol:

помимо футбола.

Грузия стала членом Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 24 марта 1992 года и с тех пор активно сотрудничает с этой организацией.
там же Азербайджан с Арменией

https://www.osce.org/ru/participating-states

так что географически границы также не неприкасаемы. :D
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:40

  19yuriy91 написав:
  Bayern написав:
  19yuriy91 написав:На Донбассе просто сейчас идет война, которая является самой худшей европейской войной со времен югославского кризиса в 90-х годах прошлого века.

Что значит самая худшая,а какие лучшие войны были в Европе после югославской?

вопрос надо бы волкеру адресовать.
навскидку - карабах, раша с грузией.


Карабах вряд ли отнесут к европейской. А вот раша с грузией можно посчитать европейской, но сложно посчитать "лучшей".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 23:58

  Starikan написав:
  Sommer написав:
  Cler написав: он контролирует напрямую каналов не меньше чем мураев + на него работают каналы других олигархов, которые в настощий момент не хотят вступать с ним в противостояние...
Учитесь, как зраду на пустом месте раздувать надо!

Признаюсь, дал слабину - вообще-то эта дама у меня в игноре.


кстати молодежь сейчас не особо часто смотрит ТВ. даже сериалы и какие-то передачи удобнее смотреть из инета, без рекламных пауз и с возможностью включить/поставить паузу когда удобно.

что касается порошенко, я думаю тут скорее обратное - у него и так рейтинг не ахти, а если он пойдет в зарубу еще и с ахметом, то на выборы можно не являться. поэтому такой вот "союз". Как змея на черепахе, переплывающая реку. "укушу-сбросит", "сброшу-укусит".
galex
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 07:34

  Starikan написав:
  Cler написав:
  Starikan написав:Я уже не говорю о Мураеве, скупающем ТВканалы.
не хотите про мураева раскажите про порошенко... :mrgreen:

При чем Порошенко к СМИ?
Все смотрят плюсы Коломойши, фирташевский Интер, ахметовскую Украину и мураевские каналы, на которых солирует Рабинович.

Извините много пропустил :D
1. Программа "Наші гроші" - новій виток скандала:
Типа "с Липетской кондитерки ввезено оборудование в Украину"
А никто не подумал, что это всего навсего возврат Мариупольской кондитерки?
Почему эту тему и "топят в крови и гавне"
2. Или Вы "забыли" о Житомирской кондитерке и ... Лондонским Судом?
......................................................................................
Ми маємо 2 варіанта
1. Не чіпати гівно, бо воно воня - але воно нас залило по самі вуха.(знищує саму Україну)
2. Форсовано чистити "Авгієви конюшні" - дивись коментарі Соскіна "чому Україна не Сінгапур"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 07:51

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Факт 4 -- о поливании москальскими темниками власти -- шнобельщик опять тупо лжет.
Я опираюсь на цитаты-мнение байденов, пфайфферов, КАХ, мчел и т.д.

Так може в тебе настільки мало сірої речовини в черепушці що ти просто не в стані зрозуміти вислови байденів і інших ?
Ці ж Байдени підтримують Україну Порошенка сильніше ніж Україну Януковича . ба більше , озброюють армію в якій Порошенко головнокомандуючий...
А те що не дають все і відразу - так це нормально
Для таких як ти - безвіз,Томос, тарифи - це вже за межею розуміння...
Тому байдени з компанією і створюють в слабих на голову замполітів враження що все ще може бути по їхньому.


Украину в полный рост продали на заре 90х ... - сейчас форсированно распродают остатки.
Её делят официально "как Корею" по "Финляндскому лекалу"
Кукловоды хотят "Как Германию" - выпустив население в международный рынок труда.(или приоткрыв для населения возможность доступа к международному рынку труда - по сути физического уничтожения Государства Украина - почему сразу я и указывал "Украина - нужна только Украинцам", но не кликушам с паспортами граждан Израиля, США, Германии, Испании, РФ,...- для них Украина донор и не паханное поле, для заработка на чёрной коррупции)
Кем и как решаются там вопросы: https://news.finance.ua/ru/news/-/43773 ... -irana-smi
Украина - нужна ряду "народов", только как жизненные пространства - территории освобождённые от украинцев(Ялтинское соглашение)
:D
Всё же рекомендую большинству посмотреть фильм http://ex-fs.com/ex_filmy/104944-telekinez.html
Это ни что более, как взгляд из Южной Кореи на коррупцию, с конкретным целеуказанием происхождения, методов, .... - смело можно видеть "пародии на наших кукловодов"(это образное выражение) - и полную "ж*** цивилизации корейцев" - я не упоминаю о Северной, кто постарше и помнит СССР - реально воспринимает происходящее там(под выражением тоталитаризм - молодёжь физически это не воспринимает).
Именно по этой причине в Южной Кореи сейчас очень сильно влияние РФ.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 08:10

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Из "вчерашнего":
Знакомый ездил в Донецк - за вещами(пока не разграбили дом окончательно)
Сколько обошлась машина -грузовичёк....
Так - холодильник, стиралка, бытовые приборы,......
Больше всего возмущался "таксе" на проход машины через "КП" - такса, что у дыровцев, что у наших одна и та же - к тому же "обязательная вещь" в 1 т.грн. - "со льготной скидкой".
ОРДЛО уже официально превратилось в разновидность "бизнеса" для Украины.
- Жаль на прямую от этого страдают Украинцы.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 08:37

Всё же я Вам постараюсь напомнить "прописные истины":
1. "Украинцы" - давно и далеко ушли в развитии от Сингапура.
2. Именно "озабоченные" заинтересованные в сегодняшней ситуации в Украине с ОРДЛО и Крымом.
3. Тоталитаризм не может существовать без "войны".
4. Именно Украина исторически "гасила"(разделённые понятия - пишу так в надежде на Ваши познания Истории) "рост империй". И всегда была целью завоеваний.
5. Именно на Донбассе, было максимально сокращено количество Украинцев патриотично настроенных - и готовых на всё, для восстановления "Украины".(хотя РФ готовилась к таким действиям в Крыму, но там слишком много ликвидной недвижимости большинства "продавателей Украины")
6. "Восстановление" по определению не может происходить без "ревизионисткой политики" и прежде всего последствий декриминализации экономических преступлений, возглавления властью криминала, физической ликвидации экономических возможностей Украины, открытую торговлю Украиной, ...
7. О "политиках" - как ни интересно "лица" одни и те же(или их детки) словно "свадьба в Малиновке" это о "их политических приверженностях" сегодня - ПР - завтра - БПП - или...... - а результат один и тот же! Они в "шиколаде", а население вынуждено бежать и совершенно без Прав Граждан - обрабатывать их "дачи, родовые поместья, в Европах, Новой Зеландии, Панаме,..."
.......................................................................................
- Геноцид Украинцев.

Именно по этой причине ни одна страна не будет "союзником", за исключением Швеции.
Именно по этой причине РФ готова на полномасштабые военные действия.
Именно с этой целью был "Минск", и сегодняшние "выборы" - это ни что более, как сам процесс ликвидации Украины. Навязанный из-вне, при прямом участии "своих" "приватизаторов - продавателей".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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