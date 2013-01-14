вопрос надо бы волкеру адресовать.
навскидку - карабах, раша с грузией.
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:22
вопрос надо бы волкеру адресовать.
навскидку - карабах, раша с грузией.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:42
Как бы при всем уважении к грузинскому народу географически граница пролегает по наивысшему гребню кавказских гор,даже Южная Осетия - это Азия,не говоря уже про Карабах. Хотя если уж Израиль,Казахстан,Азербайджан и Армения играют в европейских футбольных кубках,то всё смешалось в доме Оболонских
Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:53
помимо футбола.
Грузия стала членом Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 24 марта 1992 года и с тех пор активно сотрудничает с этой организацией.
там же Азербайджан с Арменией
так что географически границы также не неприкасаемы.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:40
Карабах вряд ли отнесут к европейской. А вот раша с грузией можно посчитать европейской, но сложно посчитать "лучшей".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Суб 10 лис, 2018 23:58
кстати молодежь сейчас не особо часто смотрит ТВ. даже сериалы и какие-то передачи удобнее смотреть из инета, без рекламных пауз и с возможностью включить/поставить паузу когда удобно.
что касается порошенко, я думаю тут скорее обратное - у него и так рейтинг не ахти, а если он пойдет в зарубу еще и с ахметом, то на выборы можно не являться. поэтому такой вот "союз". Как змея на черепахе, переплывающая реку. "укушу-сбросит", "сброшу-укусит".
Додано: Нед 11 лис, 2018 07:34
Извините много пропустил
1. Программа "Наші гроші" - новій виток скандала:
Типа "с Липетской кондитерки ввезено оборудование в Украину"
А никто не подумал, что это всего навсего возврат Мариупольской кондитерки?
Почему эту тему и "топят в крови и гавне"
2. Или Вы "забыли" о Житомирской кондитерке и ... Лондонским Судом?
......................................................................................
Ми маємо 2 варіанта
1. Не чіпати гівно, бо воно воня - але воно нас залило по самі вуха.(знищує саму Україну)
2. Форсовано чистити "Авгієви конюшні" - дивись коментарі Соскіна "чому Україна не Сінгапур"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Нед 11 лис, 2018 07:51
Украину в полный рост продали на заре 90х ... - сейчас форсированно распродают остатки.
Её делят официально "как Корею" по "Финляндскому лекалу"
Кукловоды хотят "Как Германию" - выпустив население в международный рынок труда.(или приоткрыв для населения возможность доступа к международному рынку труда - по сути физического уничтожения Государства Украина - почему сразу я и указывал "Украина - нужна только Украинцам", но не кликушам с паспортами граждан Израиля, США, Германии, Испании, РФ,...- для них Украина донор и не паханное поле, для заработка на чёрной коррупции)
Кем и как решаются там вопросы: https://news.finance.ua/ru/news/-/43773 ... -irana-smi
Украина - нужна ряду "народов", только как жизненные пространства - территории освобождённые от украинцев(Ялтинское соглашение)
Всё же рекомендую большинству посмотреть фильм
Это ни что более, как взгляд из Южной Кореи на коррупцию, с конкретным целеуказанием происхождения, методов, .... - смело можно видеть "пародии на наших кукловодов"(это образное выражение) - и полную "ж*** цивилизации корейцев" - я не упоминаю о Северной, кто постарше и помнит СССР - реально воспринимает происходящее там(под выражением тоталитаризм - молодёжь физически это не воспринимает).
Именно по этой причине в Южной Кореи сейчас очень сильно влияние РФ.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Нед 11 лис, 2018 08:10
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Из "вчерашнего":
Знакомый ездил в Донецк - за вещами(пока не разграбили дом окончательно)
Сколько обошлась машина -грузовичёк....
Так - холодильник, стиралка, бытовые приборы,......
Больше всего возмущался "таксе" на проход машины через "КП" - такса, что у дыровцев, что у наших одна и та же - к тому же "обязательная вещь" в 1 т.грн. - "со льготной скидкой".
ОРДЛО уже официально превратилось в разновидность "бизнеса" для Украины.
- Жаль на прямую от этого страдают Украинцы.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Нед 11 лис, 2018 08:37
Всё же я Вам постараюсь напомнить "прописные истины":
1. "Украинцы" - давно и далеко ушли в развитии от Сингапура.
2. Именно "озабоченные" заинтересованные в сегодняшней ситуации в Украине с ОРДЛО и Крымом.
3. Тоталитаризм не может существовать без "войны".
4. Именно Украина исторически "гасила"(разделённые понятия - пишу так в надежде на Ваши познания Истории) "рост империй". И всегда была целью завоеваний.
5. Именно на Донбассе, было максимально сокращено количество Украинцев патриотично настроенных - и готовых на всё, для восстановления "Украины".(хотя РФ готовилась к таким действиям в Крыму, но там слишком много ликвидной недвижимости большинства "продавателей Украины")
6. "Восстановление" по определению не может происходить без "ревизионисткой политики" и прежде всего последствий декриминализации экономических преступлений, возглавления властью криминала, физической ликвидации экономических возможностей Украины, открытую торговлю Украиной, ...
7. О "политиках" - как ни интересно "лица" одни и те же(или их детки) словно "свадьба в Малиновке" это о "их политических приверженностях" сегодня - ПР - завтра - БПП - или...... - а результат один и тот же! Они в "шиколаде", а население вынуждено бежать и совершенно без Прав Граждан - обрабатывать их "дачи, родовые поместья, в Европах, Новой Зеландии, Панаме,..."
.......................................................................................
- Геноцид Украинцев.
Именно по этой причине ни одна страна не будет "союзником", за исключением Швеции.
Именно по этой причине РФ готова на полномасштабые военные действия.
Именно с этой целью был "Минск", и сегодняшние "выборы" - это ни что более, как сам процесс ликвидации Украины. Навязанный из-вне, при прямом участии "своих" "приватизаторов - продавателей".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
|