Додано: Нед 11 лис, 2018 08:37

Всё же я Вам постараюсь напомнить "прописные истины":

1. "Украинцы" - давно и далеко ушли в развитии от Сингапура.

2. Именно "озабоченные" заинтересованные в сегодняшней ситуации в Украине с ОРДЛО и Крымом.

3. Тоталитаризм не может существовать без "войны".

4. Именно Украина исторически "гасила"(разделённые понятия - пишу так в надежде на Ваши познания Истории) "рост империй". И всегда была целью завоеваний.

5. Именно на Донбассе, было максимально сокращено количество Украинцев патриотично настроенных - и готовых на всё, для восстановления "Украины".(хотя РФ готовилась к таким действиям в Крыму, но там слишком много ликвидной недвижимости большинства "продавателей Украины")

6. "Восстановление" по определению не может происходить без "ревизионисткой политики" и прежде всего последствий декриминализации экономических преступлений, возглавления властью криминала, физической ликвидации экономических возможностей Украины, открытую торговлю Украиной, ...

7. О "политиках" - как ни интересно "лица" одни и те же(или их детки) словно "свадьба в Малиновке" это о "их политических приверженностях" сегодня - ПР - завтра - БПП - или...... - а результат один и тот же! Они в "шиколаде", а население вынуждено бежать и совершенно без Прав Граждан - обрабатывать их "дачи, родовые поместья, в Европах, Новой Зеландии, Панаме,..."

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- Геноцид Украинцев.



Именно по этой причине ни одна страна не будет "союзником", за исключением Швеции.

Именно по этой причине РФ готова на полномасштабые военные действия.

Именно с этой целью был "Минск", и сегодняшние "выборы" - это ни что более, как сам процесс ликвидации Украины. Навязанный из-вне, при прямом участии "своих" "приватизаторов - продавателей".

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.