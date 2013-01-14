Додано: Нед 11 лис, 2018 08:10

Из "вчерашнего":

Знакомый ездил в Донецк - за вещами(пока не разграбили дом окончательно)

Сколько обошлась машина -грузовичёк....

Так - холодильник, стиралка, бытовые приборы,......

Больше всего возмущался "таксе" на проход машины через "КП" - такса, что у дыровцев, что у наших одна и та же - к тому же "обязательная вещь" в 1 т.грн. - "со льготной скидкой".

ОРДЛО уже официально превратилось в разновидность "бизнеса" для Украины.

- Жаль на прямую от этого страдают Украинцы.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.