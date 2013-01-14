вопрос надо бы волкеру адресовать.
навскидку - карабах, раша с грузией.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:22
вопрос надо бы волкеру адресовать.
навскидку - карабах, раша с грузией.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:42
Как бы при всем уважении к грузинскому народу географически граница пролегает по наивысшему гребню кавказских гор,даже Южная Осетия - это Азия,не говоря уже про Карабах. Хотя если уж Израиль,Казахстан,Азербайджан и Армения играют в европейских футбольных кубках,то всё смешалось в доме Оболонских
Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:53
помимо футбола.
Грузия стала членом Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 24 марта 1992 года и с тех пор активно сотрудничает с этой организацией.
там же Азербайджан с Арменией
так что географически границы также не неприкасаемы.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:40
Карабах вряд ли отнесут к европейской. А вот раша с грузией можно посчитать европейской, но сложно посчитать "лучшей".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Суб 10 лис, 2018 23:58
кстати молодежь сейчас не особо часто смотрит ТВ. даже сериалы и какие-то передачи удобнее смотреть из инета, без рекламных пауз и с возможностью включить/поставить паузу когда удобно.
что касается порошенко, я думаю тут скорее обратное - у него и так рейтинг не ахти, а если он пойдет в зарубу еще и с ахметом, то на выборы можно не являться. поэтому такой вот "союз". Как змея на черепахе, переплывающая реку. "укушу-сбросит", "сброшу-укусит".
Додано: Нед 11 лис, 2018 08:10
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Из "вчерашнего":
Знакомый ездил в Донецк - за вещами(пока не разграбили дом окончательно)
Сколько обошлась машина -грузовичёк....
Так - холодильник, стиралка, бытовые приборы,......
Больше всего возмущался "таксе" на проход машины через "КП" - такса, что у дыровцев, что у наших одна и та же - к тому же "обязательная вещь" в 1 т.грн. - "со льготной скидкой".
ОРДЛО уже официально превратилось в разновидность "бизнеса" для Украины.
- Жаль на прямую от этого страдают Украинцы.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Нед 11 лис, 2018 12:24
Поймали, отсосали, отправили для дальнейшего заработка:
Поймали отсосали, отправили для дальнейшего заработка:
Отсюда население вынуждено самостоятельно решать вопросы:
Здесь конечно стоит поучиться жителям Карпат.
Если они этого не усвоят - сёла исчезнут: смоет паводком, "закончится кормовая база",.... просто вымрут. Ибо каждый "ОХОРОНЕЦЬ" озабочен только тем, как поболее отсосать с "лесорубов".
Зелені Карпати - станут - Лисі Кучугури.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 11 лис, 2018 12:28, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Нед 11 лис, 2018 12:26
Это и есть наш политикум часив незалежности.
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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