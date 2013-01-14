С опаской, "ляпнуть лишнее".
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 11 лис, 2018 18:14
Свежая критика нашего мутного будущего:
С опаской, "ляпнуть лишнее".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Нед 11 лис, 2018 18:46
Таких умных задним умом у нас - до хрена, включая вас.
Что же Ехануров не делал, когда был премьер-министром.
Кстати, вы у нас тоже вумный, вас тоже от кормушки отодвинули ?
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
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