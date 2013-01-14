Додано: Нед 11 лис, 2018 22:44

Starikan написав: galex написав: Как змея на черепахе, переплывающая реку. "укушу-сбросит", "сброшу-укусит". Как змея на черепахе, переплывающая реку. "укушу-сбросит", "сброшу-укусит".

Это и есть наш политикум часив незалежности. Это и есть наш политикум часив незалежности.

1. Не ошибается только тот, кто ничего не делает.2. Все ошибки имеют одну странность: в проигрыше только Государство и Титульная нация.3. Нормальный имеет Честь Признавать свои ошибки и искать приемлемый выход.4. Уже на таком посту "Права на ошибку нет" это стимулирется системой Государственных институтов.5. Всегда есть "способнее и умнее", но "Поступать Правильно" - это всегда сложная и опасная штука.(В результате получаешь только Врагов - и нет друзей)6. "От кормушки" сами физически не отходят - или только через "дурочку".(при Совке, из мусарни практиковалось расчёт только через окончательное "спивание")- А есть такие, что пока Вы на Земле Вы всегда под... - "действующий".Именно более обширную часть сегодня удалили: сколько этой "..." словно по фильму "Свадьба в Малиновке " - сегодня одна власть, завтра другая - но лица всё те же или их отпрыски. Успевай только замечать, как "меняют флаги".Лично по моему мнению именно по этой причине нет альтернативы "Савченко", ревизионисткой политике за период всей независимости......................................