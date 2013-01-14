С опаской, "ляпнуть лишнее".
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 11 лис, 2018 18:14
Свежая критика нашего мутного будущего:
С опаской, "ляпнуть лишнее".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Нед 11 лис, 2018 18:46
Таких умных задним умом у нас - до хрена, включая вас.
Что же Ехануров не делал, когда был премьер-министром.
Кстати, вы у нас тоже вумный, вас тоже от кормушки отодвинули ?
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Додано: Нед 11 лис, 2018 22:44
1. Не ошибается только тот, кто ничего не делает.
2. Все ошибки имеют одну странность: в проигрыше только Государство и Титульная нация.
3. Нормальный имеет Честь Признавать свои ошибки и искать приемлемый выход.
4. Уже на таком посту "Права на ошибку нет" это стимулирется системой Государственных институтов.
5. Всегда есть "способнее и умнее", но "Поступать Правильно" - это всегда сложная и опасная штука.(В результате получаешь только Врагов - и нет друзей)
6. "От кормушки" сами физически не отходят - или только через "дурочку".(при Совке, из мусарни практиковалось расчёт только через окончательное "спивание")
- А есть такие, что пока Вы на Земле Вы всегда под... - "действующий".
Именно более обширную часть сегодня удалили: сколько этой "..." словно по фильму "Свадьба в Малиновке " - сегодня одна власть, завтра другая - но лица всё те же или их отпрыски. Успевай только замечать, как "меняют флаги".
Лично по моему мнению именно по этой причине нет альтернативы "Савченко"
, ревизионисткой политике за период всей независимости.
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Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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