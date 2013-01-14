С опаской, "ляпнуть лишнее".
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 11 лис, 2018 18:14
Свежая критика нашего мутного будущего:
С опаской, "ляпнуть лишнее".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Нед 11 лис, 2018 18:46
Таких умных задним умом у нас - до хрена, включая вас.
Что же Ехануров не делал, когда был премьер-министром.
Кстати, вы у нас тоже вумный, вас тоже от кормушки отодвинули ?
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Додано: Нед 11 лис, 2018 22:44
1. Не ошибается только тот, кто ничего не делает.
2. Все ошибки имеют одну странность: в проигрыше только Государство и Титульная нация.
3. Нормальный имеет Честь Признавать свои ошибки и искать приемлемый выход.
4. Уже на таком посту "Права на ошибку нет" это стимулирется системой Государственных институтов.
5. Всегда есть "способнее и умнее", но "Поступать Правильно" - это всегда сложная и опасная штука.(В результате получаешь только Врагов - и нет друзей)
6. "От кормушки" сами физически не отходят - или только через "дурочку".(при Совке, из мусарни практиковалось расчёт только через окончательное "спивание")
- А есть такие, что пока Вы на Земле Вы всегда под... - "действующий".
Именно более обширную часть сегодня удалили: сколько этой "..." словно по фильму "Свадьба в Малиновке " - сегодня одна власть, завтра другая - но лица всё те же или их отпрыски. Успевай только замечать, как "меняют флаги".
Лично по моему мнению именно по этой причине нет альтернативы "Савченко"
, ревизионисткой политике за период всей независимости.
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Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 12 лис, 2018 13:08
К сожалению я не увидел ни одного критического комментария, кроме как откровенного срача.(вообще то аж самому интересно, как этот комментарий и до се не удалён?)
"сенатор от штата Иллинойс" ещё в 2005 году говорил про полный "писец", но воровские кликуши вывевшие и сгенерировавшие у себя всё национальное богатство, много летний труд тяжкий, честный, высокотехнологический, ... с полной отдачей. Меркель - Порошенко при посещении форума в Давосе - ссылочку выставлять нужно? Уничтожили, приватизировали, обналичили, вывели, тупо сожрали, вырезали на металлолом, вывезли в РФ, .... труд миллионов Украинцев.
И досе: я-не я,
и дохнут от голода только рабы и те, кто ЧЕСТНО работет в производительном плане формируя Государство.(я не зря выставляю последние события про углекопов)
- Это в Киеве "Ляшко" и его партнёры публично создают видимость сытой суеты - а на переферии твориться полный "писец" и без-законие по всем пунктам, за чем следят институты Государственной власти Украины. Единственно "по Закону" решаются вопросы до сих пор только с ОРУЖИЕМ.(примеры, на жаль модер удалил - трижды выставлял, под разным соусом)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 12 лис, 2018 13:21
С другой стороны лица с Западным менталитетом себе такого даже представить не в состоянии:
У меня были большие прения перед первым избранием Кучмы с.... итальянским корреспондентом: ему объясняешь причину крутой ликвидации Государства, производства, населения, валюты, экономики, возможностей населения, уровня жизни,........ - он физически не может уместить в голове, коим образом
"Вор и Враг может сидеть в выборных структурах Государства?"
Или это уже для воспринимающих с нашим менталитетом:
Почему "слуга народа лучше народа живёт?"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 12 лис, 2018 14:06
стянуто с соседней ветки ))))
любителям "малых шагов" указывает на их ошибочность уже и сам петро
Нынешние темпы роста оставят Украину одной из самых бедных в Европе — Порошенко
https://news.finance.ua/ru/news/-/43837 ... poroshenko
докерувались.....
Додано: Пон 12 лис, 2018 14:22
"Президент отметил, что “это – результат слаженной четырехлетней работы”."
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 12 лис, 2018 14:26
звучит как неудачная шутка, или то ли ирония, то ли сарказм
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