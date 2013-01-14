Додано: Пон 12 лис, 2018 13:21

С другой стороны лица с Западным менталитетом себе такого даже представить не в состоянии:

У меня были большие прения перед первым избранием Кучмы с.... итальянским корреспондентом: ему объясняешь причину крутой ликвидации Государства, производства, населения, валюты, экономики, возможностей населения, уровня жизни,........ - он физически не может уместить в голове, коим образом



"Вор и Враг может сидеть в выборных структурах Государства?"

Или это уже для воспринимающих с нашим менталитетом:

Почему "слуга народа лучше народа живёт?"

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.