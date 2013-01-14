Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Украина практически проиграла информационную войну. Об этом он сказал в ходе выступления на Совете регионального развития, - сообщает "РБК-Украина".
По словам Луценко, сейчас все российские телеканалы сутками зомбируют о том, что Украина уже проиграла все.
"Если мы и дальше будем молчать о достижениях, о которых здесь сегодня много говорится и еще больше не сказано, мы окончательно проиграем информационную войну. Мы ее практически проиграли, все российские телеканалы 24 часа зомбируют о том, что Украина уже проиграла все", - сказал он.
Здесь я не согласен, ибо ещё остались в Украине злыдни, тяжко и честно на неё работающие. Именно на базовых производствах, служащих - контрактников, правоохранителей, ... . Где до сих пор работает формула: "товар-деньги-товар", а не "деньги-товар-деньги".
Совсем другое дело, что "подход остался старый": "Работает только Царь", а честно и тяжко работающий по официально установленным Правилам и Законам - влачит жалкое существование - оказывающийся всегда в позе с протянутой рукой.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy Так вы же здесь многобуквенно вещаете, как всё плохо в Украине. Вы много пишите, ваши тексты бессвязны. Если вы даёте ссылки на сайты, то они никак не связанны с вашими текстами. Из написанного вами же, выводы сделаны неправильные. И не надо прикрываться работающими людьми - это низко, подло и аморально.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах