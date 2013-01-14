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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4050405140524053
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 17:38

Мы практически проиграли информационную войну - Луценко
http://www.ostro.org/general/society/news/558335/
12.11.2018 17:10.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Украина практически проиграла информационную войну. Об этом он сказал в ходе выступления на Совете регионального развития, - сообщает "РБК-Украина".

По словам Луценко, сейчас все российские телеканалы сутками зомбируют о том, что Украина уже проиграла все.

"Если мы и дальше будем молчать о достижениях, о которых здесь сегодня много говорится и еще больше не сказано, мы окончательно проиграем информационную войну. Мы ее практически проиграли, все российские телеканалы 24 часа зомбируют о том, что Украина уже проиграла все", - сказал он.

Здесь я не согласен, ибо ещё остались в Украине злыдни, тяжко и честно на неё работающие. Именно на базовых производствах, служащих - контрактников, правоохранителей, ... .
Где до сих пор работает формула: "товар-деньги-товар", а не "деньги-товар-деньги".

Совсем другое дело, что "подход остался старый": "Работает только Царь", а честно и тяжко работающий по официально установленным Правилам и Законам - влачит жалкое существование - оказывающийся всегда в позе с протянутой рукой.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 22:14

Kudrjavuy
Так вы же здесь многобуквенно вещаете, как всё плохо в Украине.
Вы много пишите, ваши тексты бессвязны.
Если вы даёте ссылки на сайты, то они никак не связанны с вашими текстами.
Из написанного вами же, выводы сделаны неправильные.
И не надо прикрываться работающими людьми - это низко, подло и аморально.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 00:49

Любопытная статья: как борьба с коррупцией обвалила экономику Бразилии и привела к власти фашиста
http://texty.org.ua/pg/article/editoria ... 8sT15cZKxA
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 01:43

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  19yuriy91 написав:звучит как неудачная шутка, или то ли ирония, то ли сарказм


так бывает когда статью дальше заголовка не прочитал.
galex
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 12:42

Старикан
Статья в стиле *при Яныке ВВП ого-го, а потом...*

Под статьёй толковый комментарий.

Поднятие правых происходит по всему миру. Потому что кризис обостряется.
И этих правых приводят к власти отнюдь не пересичные!
А сами можновладци!
Как источник возможность для роста.
Естественно руками-голосами-поддержкой пересичных, воздействуя на них.

Ведь видно же, что без поддержки (и не жилой!!) этот прокурор и Ко мало, что сделали бы.
И суд, отстранивший бывшего преза от выборов..

И даже в этих условиях победа правого не такая уж колоссальная. 45% были за другого кандидата.

У нас правые могут прийти к власти с помощью другого инструмента (который проще и гораздо сильнее, чем борьба с коррупцией) - через борьбу с агрессором.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 13:07

Юрий91
Там ещё звучит *всё хорошо, прекрасная маркиза*))

ПАП - транш для стабильности и развития.
Премьер - для того, чтобы не стать на грань дефолта.

Об одном и том же)))
detroytred
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